Victoria's Secret'tan Hong Kong kararı

Son günlerde birçok şey ile mücadele etmek zorunda kalan Victoria's Secret corona virüse yenik düştü.

29.06.2020 - 10:05

Victoria's Secret'tan Hong Kong kararı - 1
Victoria's Secret Hong Kong amiral gemisi mağazasını açılışından iki yıldan daha kısa bir süre sonra kapılarını kapatma kararı aldı.

Victoria's Secret'tan Hong Kong kararı - 2
Markanın daha önce İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atanmıştı.


Victoria's Secret'tan Hong Kong kararı - 3
ABD'deki bazı mağazalarını kapatan Victoria's Secret, geçen yıl izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle 1995'ten beri melekler olarak bilinen modelleriyle yaptığı defileleri iptal etmişti.


Victoria's Secret'tan Hong Kong kararı - 4
Victoria's Secret, şubat ayında L Brands, Sycamore Partners'a 525 milyon dolarlık bir anlaşma ile yüzde 55'lik hissesini sattı
Victoria's Secret'tan Hong Kong kararı - 5
Ancak Sycamore Partners corona virüs salgınının tetiklediği geçici mağaza kapanışları nedeniyle Mayıs ayının başlarında satıştan çekildi. İki firmanın satışla ilgili dava süreci devam ediyor.

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