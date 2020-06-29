Victoria's Secret'tan Hong Kong kararı

Son günlerde birçok şey ile mücadele etmek zorunda kalan Victoria's Secret corona virüse yenik düştü.

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29.06.2020 - 10:05

Victoria's Secret Hong Kong amiral gemisi mağazasını açılışından iki yıldan daha kısa bir süre sonra kapılarını kapatma kararı aldı.





Markanın daha önce İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atanmıştı.







ABD'deki bazı mağazalarını kapatan Victoria's Secret, geçen yıl izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle 1995'ten beri melekler olarak bilinen modelleriyle yaptığı defileleri iptal etmişti.







Victoria's Secret, şubat ayında L Brands, Sycamore Partners'a 525 milyon dolarlık bir anlaşma ile yüzde 55'lik hissesini sattı

Ancak Sycamore Partners corona virüs salgınının tetiklediği geçici mağaza kapanışları nedeniyle Mayıs ayının başlarında satıştan çekildi. İki firmanın satışla ilgili dava süreci devam ediyor.