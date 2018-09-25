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Vietnam’da kadın yarışmacılar birbirlerine aşık olup stüdyoyu terk etti

ntv.com.tr

Kısmetse Olur programının Vietnam versiyonunda kadın yarışmacılar, kendilerine talip olan damat adaylarını reddedip birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek yarışmadan ayrıldı.

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    Türkiye'de 'Kısmetse Olur' programının Vietnam versiyonu olan ‘The Bachelor’da yarışmacılar şaşırtıcı bir şekilde programı terk etti. İki kadın yarışmacı, kendilerine aşık olan damat adaylarını reddedip birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek yarışmadan çekildi.

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    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan prpgramda yarışmacılardan Minh Thu, Truc Nhu adlı yarışmacıya aşık olduğunu, bu nedenle yarışmayı terk etmek zorunda olduğunu söyledi.

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    Erkek yarışmacı Nguyen Quoc Trung’a hitaben konuşan Minh Thu, “Bu programa aşkı bulmak için katılmıştım. Kendim için aşkı buldum ama bu sen değilsin. Bir başkası” dedi.

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    Ardından aşık olduğu kadın Truc Nhu’ya doğru yürüyerek ona sarılan Minh Thu, ona “Benimle eve gel” dedi. 

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    Diğer yarışmacıların şaşkın bakışları arasında Nhu, Minh Thu’nun verdiği gülü kabul etti. Bu, ilişki teklifini de kabul etmesi anlamına geliyordu.
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    Truc Nhu, yarışmada flört ettiği erkeğe hitaben, “Umarım seni gerçekten seven, anlayan, sana nasıl bakılması gerektiğini bilen, uzaktan bakan ama nasıl hissettiğini bilen birini bulabilirsin. Özür dilerim” dedi.
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    Nhu ayrıca, “Fikrimi değiştirerek bu gülü kabul ettim ve bu yolculuğa devam edeceğim” ifadesini kullandı.

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    İki kadın birikte yarışmayı terk etti.

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    Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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    2016 yılında programın Avustralya versiyonunda da ik kadın birbirlerine aşık olmuştu.

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