Vietnam’da kadın yarışmacılar birbirlerine aşık olup stüdyoyu terk etti
ntv.com.tr
Kısmetse Olur programının Vietnam versiyonunda kadın yarışmacılar, kendilerine talip olan damat adaylarını reddedip birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek yarışmadan ayrıldı.
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Türkiye'de 'Kısmetse Olur' programının Vietnam versiyonu olan ‘The Bachelor’da yarışmacılar şaşırtıcı bir şekilde programı terk etti. İki kadın yarışmacı, kendilerine aşık olan damat adaylarını reddedip birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek yarışmadan çekildi.
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan prpgramda yarışmacılardan Minh Thu, Truc Nhu adlı yarışmacıya aşık olduğunu, bu nedenle yarışmayı terk etmek zorunda olduğunu söyledi.
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Erkek yarışmacı Nguyen Quoc Trung’a hitaben konuşan Minh Thu, “Bu programa aşkı bulmak için katılmıştım. Kendim için aşkı buldum ama bu sen değilsin. Bir başkası” dedi.
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Ardından aşık olduğu kadın Truc Nhu’ya doğru yürüyerek ona sarılan Minh Thu, ona “Benimle eve gel” dedi.
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5Diğer yarışmacıların şaşkın bakışları arasında Nhu, Minh Thu’nun verdiği gülü kabul etti. Bu, ilişki teklifini de kabul etmesi anlamına geliyordu.
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6Truc Nhu, yarışmada flört ettiği erkeğe hitaben, “Umarım seni gerçekten seven, anlayan, sana nasıl bakılması gerektiğini bilen, uzaktan bakan ama nasıl hissettiğini bilen birini bulabilirsin. Özür dilerim” dedi.
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Nhu ayrıca, “Fikrimi değiştirerek bu gülü kabul ettim ve bu yolculuğa devam edeceğim” ifadesini kullandı.
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İki kadın birikte yarışmayı terk etti.
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Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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2016 yılında programın Avustralya versiyonunda da ik kadın birbirlerine aşık olmuştu.