Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam Nusret'te

Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam, Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yerken görüntülendi.

Haberler 06.11.2021 - 16:35

Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam Nusret'te - 1

Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam, İngiltere’nin başkenti Londra’da açılan Nusr-Et restoranında çekilen görüntüleriyle gündemde.


Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam Nusret'te - 2

Güvenlik Bakanı To Lam’ın ’in elinden 1450 sterlinlik (19 bin lira) altın kaplama bifteği yerken çekilen görüntüleri ülkesinde tepki çekti.


Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam Nusret'te - 3

Görüntüler restoranın Tiktok sayfasında yayınlanmasının hemen ardından silindi.


Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam Nusret'te - 4

Halkın 150 dolar (Yaklaşık 1500 TL) kazandığı Vietnam'da bakanlık yapan Lam abartılı yemek yediği iddiasıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.


Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam Nusret'te - 5

Öte yandan Vietnam bakanlığı sözcüsü To An Xo’nun da Lam’ın yanında oturduğu görüldü.

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