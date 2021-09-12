Vildan Atasever yeni soyadını ekledi

12.09.2021 - 13:48
"GELENEKLERİMİZE UYMAYA ÇALIŞTIK"
Atasever ayrıca, "Geleneklerimize ve göreneklerimize uymaya çalıştık. Bunlardan biri de ayakkabımın altına isim yazmaktı. Sağ olsun bütün arkadaşlarım aradı. Tek tek isim verdiler, ben de hepsinin isimlerini yazdım" dedi.
İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, geçen hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayarak "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz" demişti.
ATASEVER'İN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ
Atasever, 2001–2007 yılları arasında Taylan Kılınç ve 2010–2015 yılları arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evlilik gerçekleştirmişti. Atasever, 2019'un nisan ayında ise Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı.