Vildan Atasever yeni soyadını ekledi

Şarkıcı Mehmet Erdem'le 9 Eylül'de evlenen Vildan Atasever, nikahtan saatler sonra sosyal medya hesabını 'Vildan Atasever Erdem" olarak değiştirdi.

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12.09.2021 - 13:48

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, hayatlarını birleştirdi. Çift, 9 Eylül'de Taksim'deki bir otelde gerçekleşen törenle evlendi.

SOYADINA 'ERDEM'İ EKLEDİ



Vildan Atasever, nikahtan saatler sonra sosyal medya hesabını 'Vildan Atasever Erdem' olarak değiştirdi.

"AİLE İÇERİSİNDE KUTLUYORUZ"



Nikah sonrası Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, duygularını dile getirdi. Mehmet Erdem, "Aile içerisinde kutluyoruz. Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapacağız" dedi.

"ÇOK HEYECANLIYDIK"



Vildan Atasever nikah sonrasında "Çok heyecanlıydık. Sizler gelmeden önce Mehmet ile pistte dans ediyorduk, siz geldiniz kurtulduk" sözleriyle espri yaptı. Ünlü oyuncu, "Bizim için iyi dileklerde bulunan dostlarımıza sevgilerimizi yolluyoruz" dedi.

"GELENEKLERİMİZE UYMAYA ÇALIŞTIK"



Atasever ayrıca, "Geleneklerimize ve göreneklerimize uymaya çalıştık. Bunlardan biri de ayakkabımın altına isim yazmaktı. Sağ olsun bütün arkadaşlarım aradı. Tek tek isim verdiler, ben de hepsinin isimlerini yazdım" dedi. İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI



Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, geçen hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayarak "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz" demişti.

ATASEVER'İN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ Atasever, 2001–2007 yılları arasında Taylan Kılınç ve 2010–2015 yılları arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evlilik gerçekleştirmişti. Atasever, 2019'un nisan ayında ise Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı.