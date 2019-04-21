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Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in kızı oldu

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Fransız aktör Vincent Cassel ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey’in bir kızı oldu. Çift, kızlarına “Amazonie” adını verdi.

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    Fransız aktör Vincent Cassel (52) ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey’in bir kızı oldu.
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    Sekiz ay önce evlenen çift, kızlarına yaşadıkları Brezilya’daki Amazon ormanlarından esinlenerek “Amazonie” adını verdi.
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    Cassel, sosyal medyada Amazon ormanları fotoğrafları paylaşarak, "Amazonie doğdu" notunu yazdı.
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    Vincent Cassel’ın eski eşi Monica Belluci’den de iki kızı var.

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    Cassel ile Belluci 2013 yılında boşanmış, 2016 yılında Vincent Cassel ile top model Tina Kunakey birlikteliği başlamıştı.
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    Kunakey, Cassel ile aralarındaki 30 yaş farkına rağmen büyük bir aşk yaşadıklarını her fırsatta dile getirdi.
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