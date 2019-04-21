Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in kızı oldu
ntv.com.tr
Fransız aktör Vincent Cassel ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey’in bir kızı oldu. Çift, kızlarına “Amazonie” adını verdi.
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1Fransız aktör Vincent Cassel (52) ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey’in bir kızı oldu.
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2Sekiz ay önce evlenen çift, kızlarına yaşadıkları Brezilya’daki Amazon ormanlarından esinlenerek “Amazonie” adını verdi.
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3Cassel, sosyal medyada Amazon ormanları fotoğrafları paylaşarak, "Amazonie doğdu" notunu yazdı.
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Vincent Cassel’ın eski eşi Monica Belluci’den de iki kızı var.
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5Cassel ile Belluci 2013 yılında boşanmış, 2016 yılında Vincent Cassel ile top model Tina Kunakey birlikteliği başlamıştı.
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6Kunakey, Cassel ile aralarındaki 30 yaş farkına rağmen büyük bir aşk yaşadıklarını her fırsatta dile getirdi.