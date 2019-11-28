Viola Davis: Siyahi rolü Julia Roberts'ın oynaması saçmalık

Oscar’lı oyuncu Viola Davis, Julia Roberts’ın Amerikalı kölelik karşıtı siyahi eylemci Harriet Tubman’ı oynayacak olmasına tepki göstererek, “Çok saçma” yorumunu yaptı.
Kasım ayı başında senarist Gregory Allen Howard, film stüdyosunun Harriet Tubman’ın hayatını anlatacak filmde başrol için Julia Roberts’a teklif götürdüğünü açıklamıştı. Madame Noire dergisine konuşan Viola Davis, bu haber karşısında “Bu, Hollywood’da her zaman oluyor. Endüstrinin ticaretle ve parayla çok fazla ilgilenmesini anlıyorum, ama bu yapılan çok saçma” dedi.
Davis ayrıca, “Filmleri finanse etme gücüne sahip insanların Harriet Tubman olarak Julia Roberts’ı seçmesi endişe verici” diye konuştu.
Davis, “Neden Harriet Tubman için siyahi bir oyuncuyu seçmiyorsunuz? Sizi bundan alıkoyan ne? Tarih kitaplarına bakarsanız Harriet Tubman’ın siyah bir kadın olduğunu görürsünüz” yorumunu yaptı.
Senarist Howard, “Neyse ki stüdyoda Harriet Tubman’ın siyah bir kadın olduğunu bilen biri varmış. Stüdyonun başkanı ‘Yıllar önce yaşamış biriydi. Hiç kimse bilmiyor’ dedi” notunu paylaştı.
Julia Roberts’ın siyahi bir kadın olan Harriet Tubman rolünü kabul etmediği öğrenildi.
Amerikalı kölelik karşıtı eylemci, süfrajet, sivil haklar eylemcisi olan Harriet Tubman, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon aleyhine çalışıp Birlik lehine casusluk yapmış bir hemşire aynı zamanda. Köle olarak doğan Tubman, 1849 senesinde kölelikten kaçarak Pensilvanya, Philadelphia'ya gitti. Daha sonra Maryland'e tekrar dönerek ailesini de kölelikten kurtardı. "Yeraltı Demiryolu" (Underground Railroad) adını verdiği gizli yollar ve güvenli evleri tesis etti ve kölelik karşıtı ağı kurarak eylemlerine devam etti. On üç sefer ile toplamda yetmiş köleyi ve aileyi kölelikten kurtardı. Kölelik karşıtı liderlerden John Brown'a da yardım etti ve Harpers Ferry'ye yapacağı baskın için adam toplamasını sağladı. Amerikan İç Savaşı sonrasında kadın hakları konusunda eylemlere ağırlık verdi. Kadınlara oy hakkı verilmesini savunan ve Süfrajet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan Harriet Tubman 1913'te öldükten sonra Amerikan toplumu için cesaret ve özgürlüğün sembol isimlerinden biri oldu.