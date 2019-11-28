Viola Davis: Siyahi rolü Julia Roberts'ın oynaması saçmalık

HARRIET TUBMAN KİMDİR?

Amerikalı kölelik karşıtı eylemci, süfrajet, sivil haklar eylemcisi olan Harriet Tubman, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon aleyhine çalışıp Birlik lehine casusluk yapmış bir hemşire aynı zamanda. Köle olarak doğan Tubman, 1849 senesinde kölelikten kaçarak Pensilvanya, Philadelphia'ya gitti. Daha sonra Maryland'e tekrar dönerek ailesini de kölelikten kurtardı. "Yeraltı Demiryolu" (Underground Railroad) adını verdiği gizli yollar ve güvenli evleri tesis etti ve kölelik karşıtı ağı kurarak eylemlerine devam etti. On üç sefer ile toplamda yetmiş köleyi ve aileyi kölelikten kurtardı. Kölelik karşıtı liderlerden John Brown'a da yardım etti ve Harpers Ferry'ye yapacağı baskın için adam toplamasını sağladı. Amerikan İç Savaşı sonrasında kadın hakları konusunda eylemlere ağırlık verdi. Kadınlara oy hakkı verilmesini savunan ve Süfrajet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan Harriet Tubman 1913'te öldükten sonra Amerikan toplumu için cesaret ve özgürlüğün sembol isimlerinden biri oldu.