Violet Anne Affleck annesi Jennifer Garner'ın boyuna yetişti

Jennifer Garner'ın Ben Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Violet güzellik merkezinden çıkarken görüntülendiler. Genç kızın annesinin boyuna yetişmiş olması dikkat çekti. Jennifer Garner, Ben Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Violet Anne Affleck ile birlikte Los Angeles'ta objektiflere yansıdı. Manikür ve pedikür yaptıran anne-kız, günün tadını birlikte çıkardı. Güzellik salonundan çıkıp, otomobillerine doğru yürürken görüntülenen ikilinin keyfi bir hayli yerindeydi. Annesinin boyuna yetiştiği görülen 14 yaşındaki Violet Anne Affleck ile Jennifer Garner'ın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. 10 yıllık evliliklerinden 3 çocukları olan Jennifer Garner-Ben Affleck çifti, 2018'de boşanmıştı.