Virginia Giuffre: Prens Andrew'un cinsel saldırıdan yargılanması bir fırsat

Haberler 15.01.2022 - 09:18 | Son Güncelleme : 15.01.2022 - 10:30
Virginia Giuffre, Prens Andrew'a açılan davasının devam etmesine izin vermesi üzerine Prens Andrew hakkındaki cinsel saldırı yargılamasının "Gerçeği ortaya çıkarmak için bir fırsat" olacağını söyledi.
Giuffre, "Prens Andrew aleyhindeki davamın ilerlemesine izin veren dünkü kararından memnunum. Gerçeği ortaya çıkarmayı sürdürme fırsatına sahip olacağım için mutluyum ve olağanüstü hukuk ekibime son derece minnettarım" dedi.
"Azimleri, beni ve diğer birçok kişiyi incitenlerden adalet aramama yardımcı oluyor" diyen "Amacım her zaman zenginlerle güçlülerin kanunların üzerinde olmadığını ve hesap vermeleri gerektiğini göstermek oldu" diye konuştu.
Giuffre "Bu yolda yalnız değilim, cinsel istismar ve insan ticaretinden hayatta kalan sayısız başka kişiyle birlikte yürüyorum" sözlerini dile getirdi.
Saraydan yapılan açıklamada ise "Kraliçe'nin onayı ve kabulüyle, York Dükü'nün askeri unvanları ve kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edilmiştir" denilmişti.