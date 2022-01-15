Virginia Giuffre: Prens Andrew'un cinsel saldırıdan yargılanması bir fırsat

Prens Andrew'a cinsel saldırı suçlaması yapan ve dava açılmasına neden olan Virginia Giuffre "Prens Andrew'un cinsel saldırıdan yargılanması bir fırsat" dedi.

Haberler 15.01.2022 - 09:18 | Son Güncelleme : 15.01.2022 - 10:30

Virginia Giuffre: Prens Andrew'un cinsel saldırıdan yargılanması bir fırsat - 1

Virginia Giuffre, Prens Andrew'a açılan davasının devam etmesine izin vermesi üzerine Prens Andrew hakkındaki cinsel saldırı yargılamasının "Gerçeği ortaya çıkarmak için bir fırsat" olacağını söyledi.


Virginia Giuffre: Prens Andrew'un cinsel saldırıdan yargılanması bir fırsat - 2

Giuffre, "Prens Andrew aleyhindeki davamın ilerlemesine izin veren dünkü kararından memnunum. Gerçeği ortaya çıkarmayı sürdürme fırsatına sahip olacağım için mutluyum ve olağanüstü hukuk ekibime son derece minnettarım" dedi.


Virginia Giuffre: Prens Andrew'un cinsel saldırıdan yargılanması bir fırsat - 3

"Azimleri, beni ve diğer birçok kişiyi incitenlerden adalet aramama yardımcı oluyor" diyen "Amacım her zaman zenginlerle güçlülerin kanunların üzerinde olmadığını ve hesap vermeleri gerektiğini göstermek oldu" diye konuştu.


Virginia Giuffre: Prens Andrew'un cinsel saldırıdan yargılanması bir fırsat - 4

Giuffre "Bu yolda yalnız değilim, cinsel istismar ve insan ticaretinden hayatta kalan sayısız başka kişiyle birlikte yürüyorum" sözlerini dile getirdi.


Virginia Giuffre: Prens Andrew'un cinsel saldırıdan yargılanması bir fırsat - 5

Saraydan yapılan açıklamada ise "Kraliçe'nin onayı ve kabulüyle, York Dükü'nün askeri unvanları ve kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edilmiştir" denilmişti.

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