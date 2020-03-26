Virüse meydan okuyan fenomen corona'ya yakalandı

Larz isimli gencin Twitter'dan 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yaladığı görülebiliyordu.

İngiliz ve Amerikan basınında yer alan haberlere göre Larz'ın, 22 Mart tarihinde yayınladığı "Corona virüs testim pozitif çıktı" başlıklı ikinci bir videoda ise hastanede yattığı görüldü.





