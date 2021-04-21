Virüse yakalanan Burak Sergen entübe edildi

Corona virüse yaklanan ve ardından enfeksiyonu ile solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen yaptığı açıklamada usta oyuncunun entübe edildiğini açıkladı.

21.04.2021 - 16:35

Virüse yakalanan Burak Sergen entübe edildi - 1
Corona virüse yakalanan ve ardından yıoğun bakımda kaldırılan Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında eski eşi Işıl Sergen açıklama yaptı.


Virüse yakalanan Burak Sergen entübe edildi - 2
Sergen'in davalık olduğu eski eşi, 60 yaşındaki oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi.


Virüse yakalanan Burak Sergen entübe edildi - 3
Işıl Sergen paylaşımında "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" dedi.


Virüse yakalanan Burak Sergen entübe edildi - 4
Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış, daha sonra usta oyuncunun 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de coron avirüs teşhisi konulmuştu.


Virüse yakalanan Burak Sergen entübe edildi - 5
Usta oyuncu son olarak Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veriyordu. Sette çıkan vakaların ardından dizinin çekimleri de durdu ve yeni bölüm yayını da iptal oldu.

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