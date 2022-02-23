Virüse yakalanan Kraliçe 2. Elizabeth'in sanal toplantıları da iptal

Haberler 23.02.2022 - 09:53
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamda pazar günü corona virüse yakalandığı açıklanan 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hala hafif soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği bildirildi.
Kraliçe'nin bu nedenle sanal toplantılara katılmamaya karar verdiği belirtildi. Ancak hafif görevlerine devam edeceği açıklandı.
Elizabeth'in 73 yaşındaki oğlu veliaht Prens Charles, geçen hafta, ikinci kez corona virüse yakalanmıştı.
Kraliçe'nin, Prens Charles ile testinin pozitif çıkmasından birkaç gün önce görüştüğü açıklanmıştı.
Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve doktorların tavsiyesi üzerine baston kullanmaya başlayan Kraliçe son katıldığı etkinlikte sol bacağını işaret ederek "Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum" demişti.