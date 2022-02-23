Virüse yakalanan Kraliçe 2. Elizabeth'in sanal toplantıları da iptal

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve bir takım etkinlikleri iptal eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Covid testinin pozitif çıkmasının ardından sanal toplantılarını da iptal etme kararı aldı.

Haberler 23.02.2022 - 09:53

Virüse yakalanan Kraliçe 2. Elizabeth'in sanal toplantıları da iptal - 1

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamda pazar günü corona virüse yakalandığı açıklanan 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hala hafif soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği bildirildi.


Virüse yakalanan Kraliçe 2. Elizabeth'in sanal toplantıları da iptal - 2

Kraliçe'nin bu nedenle sanal toplantılara katılmamaya karar verdiği belirtildi. Ancak hafif görevlerine devam edeceği açıklandı.


Virüse yakalanan Kraliçe 2. Elizabeth'in sanal toplantıları da iptal - 3

Elizabeth'in 73 yaşındaki oğlu veliaht Prens Charles, geçen hafta, ikinci kez corona virüse yakalanmıştı.


Virüse yakalanan Kraliçe 2. Elizabeth'in sanal toplantıları da iptal - 4

Kraliçe'nin, Prens Charles ile testinin pozitif çıkmasından birkaç gün önce görüştüğü açıklanmıştı.


Virüse yakalanan Kraliçe 2. Elizabeth'in sanal toplantıları da iptal - 5

Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve doktorların tavsiyesi üzerine baston kullanmaya başlayan Kraliçe son katıldığı etkinlikte sol bacağını işaret ederek "Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum" demişti.

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