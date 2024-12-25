Virüslerle savaşma yeteneğini artırıyor: Selenyum, çinko, D vitamini, B6 vitamini
Grip mevsimi solunum yolu hastalıklarında artışa yol açar ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi bunlarla mücadele etmek için olmazsa olmazdır. Dengeli bir diyet ve C, D, A ve B6 vitaminleri, çinko ve selenyum gibi belirli takviyeler tüketmek bağışıklığı artırabilir ve besin boşluklarını doldurarak vücudun enfeksiyonlarla etkili bir şekilde savaşma yeteneğini artırabilir.
Grip mevsimi geldi ve yılın solunum yolu hastalıklarında artış görülen zamanı. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi hastalığa neden olan patojenleri uzaklaştırabilir ve vücudunuzun verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir.