Virüslerle savaşma yeteneğini artırıyor: Selenyum, çinko, D vitamini, B6 vitamini

ÇİNKO

Çinko, bağışıklık fonksiyonu için gereklidir ve düzenlenmesi bağışıklık sistemini önemli ölçüde etkiler. Taşıyıcılar ve düzenleyiciler tarafından kontrol edilen uygun çinko mevcudiyeti, monositler, T hücreleri, B hücreleri ve doğal öldürücü hücreler gibi bağışıklık hücrelerinin hayatta kalmasını, büyümesini ve işlevini destekler.

Çinko eksikliği bu süreçleri bozarak hem doğuştan hem de edinilmiş bağışıklığı zayıflatır. Akut eksiklik bağışıklığı azaltırken, kronik eksiklik iltihabı artırır ve proinflamatuar sitokinlerin üretimini teşvik ederek romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıklara iyi gelir.