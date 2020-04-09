Virüsü yenen İngiliz model Linda Lusardi: Kesinlikle çok korkunçtu

İngiltere'de eski model Linda Lusardi (61), katıldığı ulusal bir İngiliz kanalının programında, corona virüs (Covid-19) ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Hastalığı yenen Lusardi, "Kesinlikle çok korkunçtu. Eşimin 'çocukları düşünmelisin' cümlesi beni güçlendirdi" dedi.

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09.04.2020 - 10:20

İngiliz eski model ve oyuncu Linda Lusardi, corona virüsten hastanede yatarken öleceğini düşündüğü anları katıldığı televizyon programında anlatırken duygusal anlar yaşadı.





Geçen ay testi pozitif çıktıktan sonra, kanında yüzde 0 oksijen seviyesi ile hastaneye kaldırılan ve öleceğini düşündüğünü söyleyen Lusardi, "Kesinlikle çok korkunçtu şanslı olduğum için Tanrı'ya şükrediyorum" dedi.







Yaşı dolayısıyla risk grubunda bulunan Lusardi, doktorlarının, “Sana hiçbir şey için söz veremem, kurtulma ihtimalin olmayabilir, ne ile uğraştığımızı bilmiyoruz” dediğini belirtti.







Lusardi, ardından kocası Samuel’i çağırdığını ve ona “Başaracağımdan emin değilim, üzgünüm” dediğini söyledi ve eşinin elinden tuttuğunu, "Pes edemezsin, çocukları düşünmelisin, annelerini kaybedemezler” dediğini ifade etti.







Hastaneden taburcu olduktan sonra, evde olduğu için büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Lusardi, "Bahçede güneşin altında oturdum ve kuşları dinledim. Jack'in elini tuttum ve burada olduğum için çok mutlu olduğumu düşündüm" dedi.