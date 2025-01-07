Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor

KOLAJEN TAKVİYELERİ

Kolajen, cilt ve eklemler için faydalı bir protein olsa da, Andrews aşırı kolajen alımının besin emilimini engelleyebileceğini söylüyor. Vücudun yeterli kolajeni doğal yolla sentezlediğini belirten Andrews, dengeli bir beslenme ile bu ihtiyacın karşılanması gerektiğini belirtiyor. Kolajen faydalarından yararlanmak için tavuk, balık, yumurta ve C vitamini açısından zengin besinler, özellikle çilek gibi meyvelerin tüketimi öneriliyor.