Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor

ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan onkoloji diyetisyeni Nichole Andrews, dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan vitamin takviyelerinin, karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini ve böbrek taşlarına zemin hazırladığını ileri sürdü. Andrews, vitamin takviyelerinin zararlarından birinin de kanser riskini artırması olduğunu söyledi.

Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor - 1

ABD'li uzman Nichole Andrews, son dönemlerde oldukça popüler hale gelen vitamin ve gıda takviyelerinin aşırı dozda tüketilmesinin faydadan çok zarar getirebileceğini anlattı.

Andrews'a göre bilinçsiz kullanımı tehlikeli olan 5 takviye türü bulunuyor.

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Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor - 2

ELMA SİRKESİ KAPSÜLLERİ

İnternette elma sirkesinin zayıflamaya ve yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olduğu yönünde birçok iddia bulunuyor. Ancak Andrews, bu faydaların çoğunun yalnızca laboratuvar ortamlarında gözlemlendiğini ve insanlar üzerinde kanıtlanmadığını vurguluyor.

Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor - 3

Elma sirkesi kapsüllerinin sindirim sistemini tahriş edebileceğini ve diş minelerine zarar verebileceğini de belirten uzman isim, bu takviyelerin kilo kaybı veya sindirim sorunlarına çözüm olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekliyor.

Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor - 4

KOLAJEN TAKVİYELERİ

Kolajen, cilt ve eklemler için faydalı bir protein olsa da, Andrews aşırı kolajen alımının besin emilimini engelleyebileceğini söylüyor. Vücudun yeterli kolajeni doğal yolla sentezlediğini belirten Andrews, dengeli bir beslenme ile bu ihtiyacın karşılanması gerektiğini belirtiyor. Kolajen faydalarından yararlanmak için tavuk, balık, yumurta ve C vitamini açısından zengin besinler, özellikle çilek gibi meyvelerin tüketimi öneriliyor.

Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor - 5

BİOTİN TAKVİYELERİ

Saç ve tırnak sağlığını desteklemek için sıklıkla biotin takviyesi öneriliyor. Ancak Andrews, bunun takviye formunda alınmasının doğru olmadığını çünkü fazla biotinin kan testlerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Biotini doğal yollarla almak için yumurta, fındık, yapraklı yeşillikler, avokado ve tatlı patates gibi besinlerin tüketimine ağırlık verilmesi gerekiyor.

Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor - 6

C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ

C vitamini, genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için alınır ancak Andrews, aşırı C vitamini alımının böbrek taşı ve sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Günlük C vitamini ihtiyacı, çoğu insan için besinlerden rahatça karşılanabilir. Portakal, çilek, dolmalık biber ve brokoli gibi doğal kaynaklar, takviyelere ihtiyaç duymadan yeterli C vitamini alımını sağlayacaktır.

Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor - 7

ZERDEÇAL TAKVİYELERİ

Zerdeçal, anti-inflamatuar ve ağrı kesici özellikleriyle bilinir. Ancak uzman isim, yüksek dozda alındığında mide zarını tahriş edebileceği ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor - 8

Yapılan araştırmalar, özellikle C ve E vitaminlerinin aşırı alımının, kanser riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. 2023 yılında The Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, bu vitaminler tümörlerin büyümesine yardımcı olabilecek mekanizmaları tetikleyebiliyor.

Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor - 9

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde yapılan bir başka araştırmada, farelere yüksek dozda C ve E vitamini verildikten sonra kanser hücrelerinin daha hızlı büyüdüğü gözlemlenmiş. Vitaminler, tümörlere kan akışını artırarak onların büyümesine katkı sağlayabiliyor.

Bu nedenle Andrews, dengeli bir beslenme ile gerekli vitaminlerin doğal yollarla alınmasının, çok daha sağlıklı olacağını vurguluyor.

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