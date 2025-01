Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor

C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ

C vitamini, genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için alınır ancak Andrews, aşırı C vitamini alımının böbrek taşı ve sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Günlük C vitamini ihtiyacı, çoğu insan için besinlerden rahatça karşılanabilir. Portakal, çilek, dolmalık biber ve brokoli gibi doğal kaynaklar, takviyelere ihtiyaç duymadan yeterli C vitamini alımını sağlayacaktır.