Vitamin takviyeleri gerçekten sağlıklı mı? Onkoloji diyetisyeni uyardı: İyileştirmiyor, süründürüyor
ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan onkoloji diyetisyeni Nichole Andrews, dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan vitamin takviyelerinin, karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini ve böbrek taşlarına zemin hazırladığını ileri sürdü. Andrews, vitamin takviyelerinin zararlarından birinin de kanser riskini artırması olduğunu söyledi.
ABD'li uzman Nichole Andrews, son dönemlerde oldukça popüler hale gelen vitamin ve gıda takviyelerinin aşırı dozda tüketilmesinin faydadan çok zarar getirebileceğini anlattı.
Andrews'a göre bilinçsiz kullanımı tehlikeli olan 5 takviye türü bulunuyor.