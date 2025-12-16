Vitamin ve antioksidan zengini. Adana'dan Almanya'ya gönderiliyor
16.12.2025 11:30
Son Güncelleme: 16.12.2025 11:31
İHA
Adana'nın Kozan ilçesi, cennet hurması üretiminin yoğun yapıldığı yerlerin başında geliyor. Şifa deposu meyvenin kurusu, 500 ile 650 TL arasında alıcı buluyor.
Köylerine hurma kurutma tesisi kuran Zeki İnce, bu yıl yaklaşık 1 ton cennet hurması cipsi ile ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi.
İnce, 16 buçuk dönüm alanda kendi ve çevredeki bahçelerden alım yaparak üretim gerçekleştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
‘’Bahçelerden toplanan ürünler yıkama işleminin ardından kasalara dizilerek kurutuluyor. Ürünlerimiz 21 saat içinde kuruyor. Bu yıl zirai don nedeniyle üretimde düşüş oldu ancak sezonda 15 ton kapasiteyle üretim yapıyoruz. Yaklaşık 6 ton ürün kuruttuk. İlk ihracatı gerçekleştirdik, Almanya'ya ilk ihracatı yaptık. Kuru ürün kilosu 500-650 TL arasında satılıyor. Yaklaşık 1 aylık bir mesai oldu ve 20 kişiye istihdam sağladık. Bunun ardından portakal kurusunu da düşünüyoruz."
Üreticinin fiyattan memnun kaldığını aktaran İnce, cennet hurmasının bu yıl dalında 40 TL'den başlayıp 60 TL'ye kadar alıcı bulduğunu da sözlerine ekledi.
110 dönüm arazide hurma üretimi yapan Furkan Kütük ise, "Kurutmalık, yaş ve cipslik gibi her çeşidi var. Pekmezi de yapılıyor. Sarı ve siyah çeşitleri olan bu ürün ‘Kozan hurması’ olarak bilinsin istiyoruz" dedi.
CENNET HURMASININ FAYDALARI
Cennet hurması; vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif açısından zengin bir besindir. Cennet hurmasında bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur ve kalp hastalıklarına karşı korur. Ayrıca çözünür diyet lifi bakımından da yüksektir. Bu lif, karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselmeleri engeller.
Cennet hurması, damarları temiz tutarak kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ateroskleroz, damarların sertleşmesi ve daralması anlamına gelir. Yapılan araştırmalar, cennet hurmasının antiaterosklerotik diyette yer alan diyet lifi, antioksidanlar ve mineraller açısından zengin olduğunu ortaya koymuştur.
Cennet hurmasının kabuğu, antidiabetik ve antioksidan özelliklere sahip flavonoidler içerir. Bu flavonoidler, kan şekerine karışan protein veya yağlarla birleşen zararlı bileşikler olan "ileri glikasyon son ürünleri" (AGEs) oluşumuna karşı da korur.