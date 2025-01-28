Vitamin ve mineral eksikliğinin 12 ciddi belirtisi: Önlem alınmazsa vücudu savunmasız bırakıyor
Eczacı Jana Abelovska, vücudun vitamin ve mineral eksikliği yaşadığını gösteren belirtiler arasında kronik yorgunluk, depresyon ve kas ağrıları gibi çeşitli semptomlar bulunduğunu açıkladı. Uzman isim; çinko, demir, B12 ve D vitamini eksikliklerinin neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı bazı besinlerin düzenli tüketiminin oldukça önemli olduğunu söyledi.
YAVAŞ İYİLEŞEN YARALAR DÜŞÜK D VİTAMİNİ BELİRTİSİ OLABİLİR
D vitamini eksikliği belirtileri arasında genellikle 3 semptom yer alıyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:
- Düşük ruh hali ve enerji
- Kas güçsüzlüğü
- Yavaş iyileşen yaralar
D vitamini, güneş ışığına maruz kaldığımızda vücutta üretilir. Bu nedenle soğuk havalarda D vitamini seviyesini korumak zorlaşır. Uzmanlar, birçok kişinin D vitamini eksikliğini kış depresyonuyla karıştırdığını öne sürüyor.