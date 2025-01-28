Vitamin ve mineral eksikliğinin 12 ciddi belirtisi: Önlem alınmazsa vücudu savunmasız bırakıyor

B12 EKSİKLİĞİ DEPRESYONA YOL AÇIYOR

B12 eksikliği ise kendisini yorgunluk, karıncalanma hissi, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, depresyon gibi belirtilerle ele veriyor.

B12 eksikliği, özellikle yaşlı bireylerde yaygındır. B12 eksikliğinin tedavi edilmemesi durumunda, bazı belirtiler kalıcı hale gelebilir. B12 vitamini hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur ancak veganlar için B12 takviyesi içeren besleyici maya veya Marmite gibi alternatifler mevcuttur. B12 eksikliği için ağız yoluyla, dil altı veya enjeksiyon tedavisi uygulanabilir.