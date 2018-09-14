Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği yapıldı

Esprileriyle kalabalığa keyifli anlar yaşatan Erdoğan, şenlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda düzenlenen şenliklere katılamadığını, bu seneki şenliğe katılmak için önceden hazırlık yaptığını söyledi.

Organize İşler 2 filminin çekimlerini yaptıklarını bu nedenle yoğun bir süreçten geçtiğini anlatan Erdoğan, "Film montajının ortasından çıkıp geldim. Bu kadar iyi bir fikri, bu kadar coşkulu bir kalabalığı yalnız bırakmak olmazdı. İyi ki de gelmişim. Geldiğim için çok mutluyum. Yıllar sonra eve uğramak gibi bir şeydi. Bu imkanı veren Gevaş halkına çok teşekkür ediyorum. Kafamda Vizontele 3'ü çekmek için bir hikaye var. İnşallah yeni bir filmi burada çekeceğiz" dedi.