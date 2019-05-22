Vladimir Putin'in baba olduğu iddia edildi

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36 yaşındaki eski sporcu Alina Kabaeva 'nın 66 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddiaları yıllardır dile getiriliyor. Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

2 İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi. Doğumun, Moskova'da bulunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde gerçekleştiği öne sürüldü.





3 Olimpiyat madalyası sahibi olan eski sporcu iddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. 36 yaşındaki sporcuya yakın bir kaynak bahsi geçen iddia için, "Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.





4 Rus hükümetinin Putin'in özel hayatı hakkında açıklama yapmamasıyla biliniyor. Benzer şekilde Rus medyasında da Putin'in özel hayatına dair neredeyse hiçbir haber yer almıyor. Rusya'da yayın yapan Moskovsky Komsomolets gazetesi, bahsi geçen iddiayı internet sitesinde yayınlasa da haber kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.





5 Rus istihbarat servisine yakın çalışan Rus araştırmacı gazeteci Sergie Kanev, Kabaeva'nın sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirdiğini öne sürdü.







6 Kanev'in iddiasına göre doğumun gerçekleştiği hastanenin her bir köşesine özel korumalar yerleştirildi ve hastane personelinin neredeyse yarısı binadan çıkarıldı.







7 Doğumun adı açıklanmayan ünlü bir İtalyan doktor ve akademisyen Gennady Sukhikh tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor.