Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman

08.04.2021 - 11:25
ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okumasıyla adından söz ettiren, Amerikan Futbol Ligi final müsabakası Super Bowl'da sahneye çıkan, Time dergisine kapak olan genç şair Amanda Gorman bir ilke daha imza attı.
Vogue dergisine kapak kızı yapılmasına dair sosyal medyada teşekkür mesajı paylaşan Gorman, "Buna Amanda Gorman'ın yükselişi deniyor, ama bu gerçekten hepiniz için, beni yükselten adı olup da kendi görünmeyenler için" ifadesini kullandı.
Dergiye verdiği röportajda Gorman, yemin töreninin ardından IMG Models ajansına kaydolmasını takiben milyonlarca dolarlık teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. Toplamda yaklaşık 17 milyon dolarlık anlaşmalara hayır dediğini çünkü teklifi getiren firmaların kendisine hitap etmediğini söyleyen Gorman, adını vermediği bir şirketin teklifinden bahsederken "Detayları çok incelemedim çünkü önünüze milyon dolarlık bir şey getirilince neden imzalamanız gerektiğine dair kendinize bahaneler bulursunuz" dedi, kendisine hitap eden işleri kabul etme konusunda dikkatli davrandığının altını çizdi.
Model olarak görülmekten çok memnun olmadığını da dile getiren Gorman, yer aldığı kampanyalarda öne çıkması gerekenin vücudu değil sesi olması gerektiğini söyledi.
Diğer gençlere örnek olarak gösterilme konusunda da çekinceleri olan Gorman, "Başarılı siyah bir kız olmanın Amanda Gorman olmak ve Harvard Üniversitesi'ne gitmek demek olduğu bir kafes haline gelmek istemiyorum. Nihayetinde çıkıp benim ortaya koyduğum modeli yıkmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.