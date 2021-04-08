Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman

Amerikan Vogue dergisi Mayıs 2021 sayısında kapağına ilk kez bir şairi taşıdı. ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninden sonra adından sıkça söz edilen siyah şair Amanda Gorman, yeni sayı için poz verdi.

08.04.2021 - 11:25

Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman - 1

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okumasıyla adından söz ettiren, Amerikan Futbol Ligi final müsabakası Super Bowl'da sahneye çıkan, Time dergisine kapak olan genç şair Amanda Gorman bir ilke daha imza attı.

Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman - 2
23 yaşındaki siyah şair Gorman, Vogue dergisine kapak oldu. Böylece Amerikan Vogue dergisi tarihinde ilk kez bir şair, derginin kapağında yer almış oldu.
Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman - 3
Harvard Üniversitesi mezunu Gorman, derginin ilk siyah sanat yönetmeni Virgil Abloh'un elinden çıkan kıyafetle, fotoğrafçı Annie Leibovitz'e poz verdi.
Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman - 4

Vogue dergisine kapak kızı yapılmasına dair sosyal medyada teşekkür mesajı paylaşan Gorman, "Buna Amanda Gorman'ın yükselişi deniyor, ama bu gerçekten hepiniz için, beni yükselten adı olup da kendi görünmeyenler için" ifadesini kullandı. 

Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman - 5

Dergiye verdiği röportajda Gorman, yemin töreninin ardından IMG Models ajansına kaydolmasını takiben milyonlarca dolarlık teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. Toplamda yaklaşık 17 milyon dolarlık anlaşmalara hayır dediğini çünkü teklifi getiren firmaların kendisine hitap etmediğini söyleyen Gorman, adını vermediği bir şirketin teklifinden bahsederken "Detayları çok incelemedim çünkü önünüze milyon dolarlık bir şey getirilince neden imzalamanız gerektiğine dair kendinize bahaneler bulursunuz" dedi, kendisine hitap eden işleri kabul etme konusunda dikkatli davrandığının altını çizdi.

Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman - 6

Model olarak görülmekten çok memnun olmadığını da dile getiren Gorman, yer aldığı kampanyalarda öne çıkması gerekenin vücudu değil sesi olması gerektiğini söyledi.

Diğer gençlere örnek olarak gösterilme konusunda da çekinceleri olan Gorman, "Başarılı siyah bir kız olmanın Amanda Gorman olmak ve Harvard Üniversitesi'ne gitmek demek olduğu bir kafes haline gelmek istemiyorum. Nihayetinde çıkıp benim ortaya koyduğum modeli yıkmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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