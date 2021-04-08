Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman

Model olarak görülmekten çok memnun olmadığını da dile getiren Gorman, yer aldığı kampanyalarda öne çıkması gerekenin vücudu değil sesi olması gerektiğini söyledi.

Diğer gençlere örnek olarak gösterilme konusunda da çekinceleri olan Gorman, "Başarılı siyah bir kız olmanın Amanda Gorman olmak ve Harvard Üniversitesi'ne gitmek demek olduğu bir kafes haline gelmek istemiyorum. Nihayetinde çıkıp benim ortaya koyduğum modeli yıkmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.