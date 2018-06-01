Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı (Meghan Markle listede)
ntv.com.tr
“2018 Vogue 25” listesinde İngiltere'nin en etkili 25 kadınına yer verildi. Yeni Sussex Düşesi Meghan Markle da listede yer alarak unvanlarına bir yenisini ekledi. Listede ayrıca George Clooney’nin insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, moda tasarımcısı Stella McCartney ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling de var.
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Vogue dergisinin İngiltere edisyonu İngiltere’nin en etkili 25 kadınını seçti. “2018 Vogue 25” listesinde George Clooney’nin insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, moda tasarımcısı Stella McCartney ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling yer aldı.
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Bu yılki listede Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle da yer aldı. Böylece Markle “en etkili kadın” unvanına da sahip oldu.
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Listenin en yaşlısı, geçen yıl İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin ilk kadın başkanı olan 73 yaşındaki Breanda Hale oldu. İşte Vogue İngiltere’nin Temmuz 2018 sayısında yer verilen listedeki 25 etkili kadın...
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JK ROWLINGYazar (Harry Potter ve Fantastic Beasts and Where To Find Them)
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STELLA MCCARTNEYModa tasarımcısı
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MEGHAN MARKLESussex Düşesi, Dumbarton Kontesi ve Kilkeel Baronesi
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AMAL CLOONEYİnsan hakları avukatı
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EDIE CAMPBELLModel
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DUA LIPAŞarkıcı
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SINEAD BURKEYazar ve akademisyen
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LETITIA WRIGHTOyuncu (Top Boy, Black Mirror, Doctor Who, Black Panther, Avengers: Infinity War)
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GRACE LADOJAMüzisyen
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ADWOA ABOAHModel
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ORLA DOHERTYTV yapımcısı ve çevreci
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NATALIE KINGHAMMatchesfashion.com satın alma direktörü
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PRIYANKA JOSHIBiyokimyacı
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VICKY FEATHERSTONERoyal Courte Tiyatrosu sanat yönetmeni
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KAREN BLACKETTReklam yönetmeni
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HANNAH ANDERSONSocial Chain kurucu ortağı
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ANTONIA ROMEODepartment for International Trade Daimi Sekreteri
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CAROLE CADWALLADR, AMELIA GENTLEMAN, KATHARINE VINERGazeteciler
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CAROLYN MCCALLITV CEO'su
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RUTH DAVIDSONİskoç Muhafazakar Parti Lideri
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MARIA BALSHAWTate Modern Müzesi yöneticisi
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YANA PEELSerpentine Galerileri CEO'su
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BRENDA HALEİngiltere Yüksek Mahkemesi’nin ilk kadın başkanı
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COLLETTE ROCHEManchester United şef operasyon yöneticisi
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SUE Y NABIGüzellik mucidi