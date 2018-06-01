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Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı (Meghan Markle listede)

ntv.com.tr

“2018 Vogue 25” listesinde İngiltere'nin en etkili 25 kadınına yer verildi. Yeni Sussex Düşesi Meghan Markle da listede yer alarak unvanlarına bir yenisini ekledi. Listede ayrıca George Clooney’nin insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, moda tasarımcısı Stella McCartney ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling de var.

  • 1

    Vogue dergisinin İngiltere edisyonu İngiltere’nin en etkili 25 kadınını seçti. “2018 Vogue 25” listesinde George Clooney’nin insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, moda tasarımcısı Stella McCartney ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling yer aldı.

  • 2

    Bu yılki listede Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle da yer aldı. Böylece Markle “en etkili kadın” unvanına da sahip oldu.

  • 3

    Listenin en yaşlısı, geçen yıl İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin ilk kadın başkanı olan 73 yaşındaki Breanda Hale oldu. İşte Vogue İngiltere’nin Temmuz 2018 sayısında yer verilen listedeki 25 etkili kadın...

  • 4

    JK ROWLING

    JK ROWLING
    Yazar (Harry Potter ve Fantastic Beasts and Where To Find Them)
  • 5

    STELLA MCCARTNEY

    STELLA MCCARTNEY
    Moda tasarımcısı
  • 6

    MEGHAN MARKLE

    MEGHAN MARKLE
    Sussex Düşesi, Dumbarton Kontesi ve Kilkeel Baronesi
  • 7

    AMAL CLOONEY

    AMAL CLOONEY
    İnsan hakları avukatı
  • 8

    EDIE CAMPBELL

    EDIE CAMPBELL
    Model
  • 9

    DUA LIPA

    DUA LIPA
    Şarkıcı
  • 10

    SINEAD BURKE

    SINEAD BURKE
    Yazar ve akademisyen
  • 11

    LETITIA WRIGHT

    LETITIA WRIGHT
    Oyuncu (Top Boy, Black Mirror, Doctor Who, Black Panther, Avengers: Infinity War)
  • 12

    GRACE LADOJA

    GRACE LADOJA
    Müzisyen
  • 13

    ADWOA ABOAH

    ADWOA ABOAH
    Model
  • 14

    ORLA DOHERTY

    ORLA DOHERTY
    TV yapımcısı ve çevreci
  • 15

    NATALIE KINGHAM

    NATALIE KINGHAM
    Matchesfashion.com satın alma direktörü
  • 16

    PRIYANKA JOSHI

    PRIYANKA JOSHI
    Biyokimyacı
  • 17

    VICKY FEATHERSTONE

    VICKY FEATHERSTONE
    Royal Courte Tiyatrosu sanat yönetmeni
  • 18

    KAREN BLACKETT

    KAREN BLACKETT
    Reklam yönetmeni
  • 19

    HANNAH ANDERSON

    HANNAH ANDERSON
    Social Chain kurucu ortağı
  • 20

    ANTONIA ROMEO

    ANTONIA ROMEO
    Department for International Trade Daimi Sekreteri
  • 21

    CAROLE CADWALLADR, AMELIA GENTLEMAN, KATHARINE VINER

    CAROLE CADWALLADR, AMELIA GENTLEMAN, KATHARINE VINER
    Gazeteciler
  • 22

    CAROLYN MCCALL

    CAROLYN MCCALL
    ITV CEO'su
  • 23

    RUTH DAVIDSON

    RUTH DAVIDSON
    İskoç Muhafazakar Parti Lideri
  • 24

    MARIA BALSHAW

    MARIA BALSHAW
    Tate Modern Müzesi yöneticisi
  • 25

    YANA PEEL

    YANA PEEL
    Serpentine Galerileri CEO'su
  • 26

    BRENDA HALE

    BRENDA HALE
    İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin ilk kadın başkanı
  • 27

    COLLETTE ROCHE

    COLLETTE ROCHE
    Manchester United şef operasyon yöneticisi
  • 28

    SUE Y NABI

    SUE Y NABI
    Güzellik mucidi
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