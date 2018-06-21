Volkan Babacan ile Hilal Özdemir evlendi (Sahilde konvoy krizi)
Milli futbolcu Volkan Babacan, spikeri Hilal Özdemir ile dünyaevine girdi. Düğün öncesi 10 araçla sahil turuna çıkan konvoya trafik ekipleri müdahele etti.
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan ile spiker Hilal Özdemir evlendi.
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Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikah töreninde çiftin şahitliğini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Abdulhalik Çimen, Serhat Albayrak ve Gizem Sınay'ın yaptı.
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Çift düğün öncesi sahil 10 araçlık konvoyla sahil turuna çıktı. Tarabya'dan yola çıkıp Bebek üzerinden Ortaköy'e ulaşan konvoy zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu.
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Korna çalarak ağır ağır ilerleyen araçlara trafik ekipleri "Trafiği engellemeyelim, aksi halde hakkımızda işlem yapılacaktır" anonsuyla müdahele etti.
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Üstü açık antika araçla düğünün yapılacağı otele ulaşan Babacan ve Özdemir, "Bugün en mutlu günümüz. Evleniyoruz artık" dedi.
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29 yaşındaki Babacan kendisini tanıyan sporseverlere el salladı.
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Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, milli kalecimiz Volkan Babacan ve değerli eşi Hilal Özdemir'e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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İkilinin düğününe katılan isimler arasında Babacan'ın takım arkadaşı Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan da vardı.