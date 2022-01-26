Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da

Haberler 26.01.2022 - 13:45
2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen ve bir yıl sonrada eski milli kaleci Volkan Demirel ile evlenen oyuncu Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile birlikte okulların tatil olmasının ardından soluğu Afrika'da aldı.
Gittiği yerleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Demirel'in ilk durağı Tanzanya oldu.
32 yaşındaki Demirel, Masai kabilesinin yaşadığı bir köye gitti. Oradaki insanlarla bir araya gelen ve fotoğraf çekilen Demirel, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Masailer geleneksel kültürlerini korumaya devam eden ve modern hayatı kısmen reddeden bir kabile... Toprak evlerde ilkel yaşamı tercih ediyorlar. Elektrik yok, su yok. Doğayla iç içe ve uyumlu oldukları kesin. Ve çocuklar o kadar tatlı ki. Hele saçlarımı seven o bıdık."
Kızları Yade ve Yeda'nın alıştığı konfor alanlarından çıktığını belirten Demirel, "Konaklama yaptığımız kampta şartlar Türkiye'den epey farklı tabii ki. Yorucu ama kültürel olarak çok doyurucu bir gezideyiz" dedi.
Demirel'in Afrika gezisinden yayınladığı kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
İşte Afrika tatili fotoğrafları...