Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da

32 yaşındaki Demirel, Masai kabilesinin yaşadığı bir köye gitti. Oradaki insanlarla bir araya gelen ve fotoğraf çekilen Demirel, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Masailer geleneksel kültürlerini korumaya devam eden ve modern hayatı kısmen reddeden bir kabile... Toprak evlerde ilkel yaşamı tercih ediyorlar. Elektrik yok, su yok. Doğayla iç içe ve uyumlu oldukları kesin. Ve çocuklar o kadar tatlı ki. Hele saçlarımı seven o bıdık."