Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da

Milli Takım'ın eski kalecisi Volkan Demirel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile birlikte Afrika turuna çıktı.

Haberler 26.01.2022 - 13:45

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da - 1

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen ve bir yıl sonrada eski milli kaleci Volkan Demirel ile evlenen oyuncu Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile birlikte okulların tatil olmasının ardından soluğu Afrika'da aldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da - 2

Gittiği yerleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Demirel'in ilk durağı Tanzanya oldu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da - 3

32 yaşındaki Demirel, Masai kabilesinin yaşadığı bir köye gitti. Oradaki insanlarla bir araya gelen ve fotoğraf çekilen Demirel, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Masailer geleneksel kültürlerini korumaya devam eden ve modern hayatı kısmen reddeden bir kabile... Toprak evlerde ilkel yaşamı tercih ediyorlar. Elektrik yok, su yok. Doğayla iç içe ve uyumlu oldukları kesin. Ve çocuklar o kadar tatlı ki. Hele saçlarımı seven o bıdık."

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da - 4

KÜLTÜREL OLARAK DOYURUCU BİR GEZİDEYİZ"

Kızları Yade ve Yeda'nın alıştığı konfor alanlarından çıktığını belirten Demirel, "Konaklama yaptığımız kampta şartlar Türkiye'den epey farklı tabii ki. Yorucu ama kültürel olarak çok doyurucu bir gezideyiz" dedi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da - 5

Demirel'in Afrika gezisinden yayınladığı kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 

İşte Afrika tatili fotoğrafları...

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da - 6
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da - 7
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla Afrika'da - 8

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