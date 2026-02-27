Volkan Konak yaşasaydı 59 olacaktı. Eşi Selma Konak'tan duygulandıran paylaşım
27.02.2026 10:29
NTV - Haber Merkezi
Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak, 31 Mart 2025'te hayatını kaybetti. Yaşasaydı bugün 59 yaşına basacak olan Konak'ın eşinden duygusal bir paylaşım geldi.
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.
KONAK'I DOĞUM GÜNÜNDE UNUTMADI
Yaşasaydı bugün yani 27 Şubat'ta 59 yaşına basacak olan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yürek burkan bir video geldi. Eşinin ani vefatıyla yıkılan Selma Konak, merhum sanatçının bir videosunu takipçileriyle paylaştı.
"KALBİN BANA EMANET VOLKAN'IM"
Selma Konak, kaybettiği 33 yıllık eşi Volkan Konak'a “Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin…” diye seslendi.
Üç çocuk annesi Selma Konak, sözlerine "Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan’ım. Doğum günün kutlu olsun" diye devam etti.
VEFATINDAN ÖNCEKİ HAYALİ GERÇEK OLDU
Öte yandan Volkan Konak'ın vefatından önceki hayali 14 Şubat'ta gerçek oldu. Söz ve müziği Cevdet Bağca’ya, yeni düzenlemesi Selim Bölükbaşı’na ait olan "Al Ömrümü" şarkısı, ünlü ismin yorumuyla müzikseverlerle buluştu.
Yapay zeka ile hazırlanan şarkının klibinde Konak çiftinin seneler sonra yaptığı düğüne ait görüntüler yer aldı.
SENELER SONRA DÜĞÜN YAPTILAR
1992 yılında maddi imkansızlıklar nedeniyle sade bir nikahla dünyaevine giren Volkan Konak ile Selma Konak, tam 31 yıl sonra 2023’te düğün yapmıştı. Çiftin Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunuyor.
MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR
1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka‘da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına giren Volkan Konak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel sanat hayatına başladı.
Karadeniz yöresinde yaptığı derlemelerin ardından kendi bestelerini evrensel müzik formlarıyla buluşturup, özgün bir yapıda yeni bir tarz yarattı. Uzun yıllar boyu birçok albüm yapan ve sahnede hayranlarıyla buluşan Konak, “Cerrahpaşa”, “Yarim Yarim”, “Mimoza Çiçeğim” gibi şarkılarla tanınıyor.