Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yürek burkan sözler. "Seni anlamsız özlüyorum"
29.01.2026 11:24
NTV - Haber Merkezi
Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak, yaklaşık yıl önce vefat etti. Eşinin ani kaybıyla sarsılan Selma Konak, son paylaşımıyla duygulandırdı.
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart gecesi Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
BABA OCAĞINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.
Volkan Konak'ın ani vefatıyla sarsılan ve zaman zaman eşine olan özlemini dile getiren Selma Konak, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
"DERİNDEN VE SONSUZ"
Selma Konak, eşiyle yıllar sonra yaptıkları düğünden bir kareyi "Seni anlamsız özlüyorum, korkunç, derinden ve sonsuz" notuyla paylaştı. Konak'ın dinmeyen özlemi yürek burktu.
YILLAR SONRA DÜĞÜN YAPTILAR
Volkan Konak ile Selma Konak yıllar önce maddi imkansızlık nedeniyle sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Üç çocuğu olan ünlü çift, 25 yıl sonra düğün yapmıştı.