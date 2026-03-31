Volkan Konak'sız geçen bir sene. Kuzeyin Oğlu'ndan geriye şarkıları kaldı
31.03.2026 09:46
Son Güncelleme: 31.03.2026 10:14
Batuhan Durmuş
Karadeniz müziğinin sevilen ismi, "Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025'te vefat etti. İşte vefatının birinci yılında Konak'tan geriye kalanlar...
Karadeniz müziğiyle özdeşleşen, "Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıları, sesi ve sahne performansıyla adından söz ettiren Volkan Konak'ın ani vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Volkan Konak, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.
"BABA TARAFINA UYSAK 58'DE ÖLDÜK"
Ani ölümüyle ailesi ve sevenlerini yasa boğan Konak'ın ölümünden sonra 6 yıl önce söylediği sözler ortaya çıkmıştı. Ünlü ismin 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde çekilen video sosyal medyada gündem olmuştu.
Konak'ın "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri yürek dağlamıştı.
BİR BAYRAM GÜNÜ ARAMIZDAN AYRILDI
Vefatından aylar önce de “Bayramda ölenlere çok üzülüyorum” diyen Volkan Konak ne yazık ki bir bayram günü aramızdan ayrıldı. Ünlü sanatçıdan geriye "Cerrahpaşa", "Efulim", "Yarim Yarim" ve "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkıları kaldı.
Sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı Cerrahpaşa adlı eserini babası için besteleyen Volkan Konak, dillere pelesenk olan şarkısının hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
“Biz o dönem hakikaten çok şanssızdık. 2002-2004 arası altısı kanser sebebiyle tam yedi akrabamı genç yaşta kaybettim. Sözlerini ablam yazmıştı, insanlar da söyleyince çok duygulanıyordu. Biz de albüme koyalım dedik, ben söylemeye bile dayanamıyordum, babamı hatırlatıyordu bana. Bu kadar ses getireceğini bilmiyordum. Bu şarkı bir defa yazılır. Bu doğaçlama olan bir şarkıydı. Hatta bir sanatçı arkadaşım bana '300 yıllık şarkı yaptın' dedi.”
"SENSİZ KOSKOCA BİR YIL GEÇTİ CANIM VOLKAN'IM"
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Volkan Konak, 1992 yılında dünyaevine girdiği Selma Konak ile mutlu evliliği yıllarca sürdü. Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunan ünlü çift, maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamadıkları düğünlerini 2023’te gerçekleştirmişti.
Eşinin vefatıyla sarsılan Selma Konak, ünlü sanatçıyı vefatının birinci yıl dönümünde "Canım Volkan’ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun. Seninle olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta. Seni çok özledim" sözleriyle andı.
VEFATINDAN ÖNCEKİ HAYALİ GERÇEK OLDU
Volkan Konak'ın vefatından önceki hayali de 14 Şubat'ta gerçek oldu. Söz ve müziği Cevdet Bağca’ya, yeni düzenlemesi Selim Bölükbaşı’na ait olan "Al Ömrümü" şarkısı, ünlü ismin yorumuyla müzikseverlerle buluştu. Yapay zeka ile hazırlanan şarkının klibinde Konak çiftinin seneler sonra yaptığı düğüne ait görüntüler yer aldı.
NEDEN KUZEYİN OĞLU DENİYOR?
Öte yandan geleneksel Karadeniz müziğini modern dokunuşlarla birleştiren Volkan Konak'ın şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde Karadeniz’in etkileri belirgin olarak görülür. Ünlü isme bu sebeple kuzeyde yer alan Karadeniz Bölgesi’nin bir temsilcisi olarak "Kuzeyin Oğlu" lakabı yakıştırılmıştır.
MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR
1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka‘da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na giren Volkan Konak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel sanat hayatına başladı.
Karadeniz yöresinde yaptığı derlemelerin ardından kendi bestelerini evrensel müzik formlarıyla buluşturup, özgün bir yapıda yeni bir tarz yarattı. Uzun yıllar boyu birçok albüm yapan ve sahnede hayranlarıyla buluşan Konak'ın şarkıları dillere pelesenk oldu.