Volkan Konak'sız geçen bir sene. Kuzeyin Oğlu'ndan geriye şarkıları kaldı

Vefatından aylar önce de “Bayramda ölenlere çok üzülüyorum” diyen Volkan Konak ne yazık ki bir bayram günü aramızdan ayrıldı. Ünlü sanatçıdan geriye "Cerrahpaşa", "Efulim", "Yarim Yarim" ve "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkıları kaldı.

Sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı Cerrahpaşa adlı eserini babası için besteleyen Volkan Konak, dillere pelesenk olan şarkısının hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

“Biz o dönem hakikaten çok şanssızdık. 2002-2004 arası altısı kanser sebebiyle tam yedi akrabamı genç yaşta kaybettim. Sözlerini ablam yazmıştı, insanlar da söyleyince çok duygulanıyordu. Biz de albüme koyalım dedik, ben söylemeye bile dayanamıyordum, babamı hatırlatıyordu bana. Bu kadar ses getireceğini bilmiyordum. Bu şarkı bir defa yazılır. Bu doğaçlama olan bir şarkıydı. Hatta bir sanatçı arkadaşım bana '300 yıllık şarkı yaptın' dedi.”