Volkan Şen'den 5 milyon liralık tazminata itiraz 

Trabzonspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor gibi takımlarda oynayan şu sıralar ise kariyerine Adana Demirspor'da devam eden Volkan Şen, boşanma aşamasındaki eşinin tazminat talebiyle sarsıldı.
Victoria Leanne Lira, Volkan Şen'den çocuğu ve kendisi için 200 bin liradan fazla nafaka ve 600 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon lira) tazminat istedi.
Sabah'ın haberine göre; Boşanma davasını sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Volkan Şen ise; eşinin iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.
Şen'in avukatı, yaptığı açıklamada, "İddialar gerçeğe aykırıdır. Davacının istediği 600 bin sterlin fahiş ve hukuki dayanaktan yoksundur. Ayrıca müvekkilimin bir yıldır boşta olduğu düşünüldüğünde nafakayı karşılaması da mümkün değildir" dedi.
Bu sezon başında kariyerine TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor formasıyla devam eden 32 yaşındaki Şen, geçtiğimiz yıl ise kendisine kulüp bulamayarak boşta geçirmişti.