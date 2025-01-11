Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı
Vücutta oksijen taşınmasında ve birçok metabolik süreçte önemli bir rol oynayan temel bir mineral olan demir, yeterli miktarda alındığında anemi gibi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Demir yönünden zengin besinler tüketmek, kan basıncını düzenlemenin yanı sıra sindirim sağlığını da iyileştirebilir. İşte demir oranı yüksek olan bazı besinler:
KURU MEYVELER
Kuru üzüm ve kuru kayısı gibi kuru meyveler, demir açısından zengindir. 100 gram kuru üzümde yaklaşık 1.9 mg demir bulunur.
Kuru meyveler, demir içeriklerinin yanı sıra yüksek şeker ve lif içeriği ile de sindirim sistemini destekler.
Journal of Nutrition, 2007 yılında yaptığı araştırmada, kuru üzümün potasyum ve antioksidanlar açısından zengin olduğunu ortaya koymuştu. Kuru üzüm tüketimi, kan basıncını düzenlerken kardiyovasküler sağlığı da destekliyor.