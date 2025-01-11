Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı

ISPANAK

Ispanak, demir içeriği yüksek bir yeşil yapraklı sebzedir. 100 gram pişmiş ıspanak, yaklaşık 3.6 mg demir içerir. Ancak, ıspanaktaki demir bitkisel olduğu için emilim oranı daha düşüktür.

Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, yüksek kalsiyum ve oksalat içeriği nedeniyle demir emilimini engelleyebilir, bu yüzden C vitamini ile birlikte tüketmek faydalıdır.