Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı

Vücutta oksijen taşınmasında ve birçok metabolik süreçte önemli bir rol oynayan temel bir mineral olan demir, yeterli miktarda alındığında anemi gibi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Demir yönünden zengin besinler tüketmek, kan basıncını düzenlemenin yanı sıra sindirim sağlığını da iyileştirebilir. İşte demir oranı yüksek olan bazı besinler:

Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı - 1

KURU MEYVELER

Kuru üzüm ve kuru kayısı gibi kuru meyveler, demir açısından zengindir. 100 gram kuru üzümde yaklaşık 1.9 mg demir bulunur.

Kuru meyveler, demir içeriklerinin yanı sıra yüksek şeker ve lif içeriği ile de sindirim sistemini destekler.

Journal of Nutrition, 2007 yılında yaptığı araştırmada, kuru üzümün potasyum ve antioksidanlar açısından zengin olduğunu ortaya koymuştu. Kuru üzüm tüketimi, kan basıncını düzenlerken kardiyovasküler sağlığı da destekliyor.

YAŞAM HABERLERİ

Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı - 2

TOFU

Tofu, demir açısından zengin bir soya ürünüdür. 100 gram tofu, yaklaşık 2.7 mg demir içerir.

Tofu gibi soya ürünleri, vücutta demir emilimini artırabilir ancak fitatlar içermeleri nedeniyle yanında C vitamini tüketimi önerilir.

Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı - 3

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği gibi tohumlar, demir açısından zengin olup, 100 gramda yaklaşık 2.5 mg demir içerir. Bu tür besinler, bitkisel demir kaynağı olarak iyi bir alternatif sunar.

Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı - 4

ISPANAK

Ispanak, demir içeriği yüksek bir yeşil yapraklı sebzedir. 100 gram pişmiş ıspanak, yaklaşık 3.6 mg demir içerir. Ancak, ıspanaktaki demir bitkisel olduğu için emilim oranı daha düşüktür.

Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, yüksek kalsiyum ve oksalat içeriği nedeniyle demir emilimini engelleyebilir, bu yüzden C vitamini ile birlikte tüketmek faydalıdır.

Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı - 5

MERCİMEK

Mercimek, nohut ve diğer baklagiller, demir açısından zengin bitkisel kaynaklardır. 100 gram pişmiş mercimek, yaklaşık 3.3 mg demir içerir.

Yapılan çalışmalar, baklagillerin demir emilimini engelleyen fitatları içerdiğini ancak C vitamini gibi besinlerle birlikte alındığında bu engelin aşılabileceğini ortaya koymuştur.

Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı - 6

TAVUK VE HİNDİ ETİ

Tavuk ve hindi eti, kırmızı ete göre daha düşük demir içeriğine sahip olsa da iyi bir demir kaynağıdır. 100 gram tavuk göğsünde yaklaşık 0.7-1 mg demir bulunur.

Vücudu demire doyuruyor: Journal of Nutrition faydalarını kanıtladı - 7

KIRMIZI ET

Kırmızı et, demir açısından iyi bir kaynaktır ve heme demir içerir. 100 gram sığır etinde yaklaşık 2.7 mg demir bulunmaktadır. Heme demir, bitkisel kaynaklardan alınan demire oranla yüzde 15-35 daha yüksek emilim oranına sahiptir.

DAHA FAZLA GÖSTER