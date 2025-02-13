Vücudun enfeksiyonla boğuştuğunu gösteren 6 işaret: 2 haftadan uzun sürerse tehlike büyüyor

Uzmanlar; tıkalı burun, hapşırma, boğaz ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi belirtilerin, vücudun enfeksiyonla savaştığını gösteren yaygın işaretler arasında olduğunu ifade ediyor. Şişmiş lenf düğümlerinin de, enfeksiyon habercisi olabileceğini vurgulayan bilim insanları, şişliğin 2 haftadan uzun sürmesi durumunda kanser ihtimalinin arttığını belirterek uyarıyor.

Vücudun enfeksiyonla boğuştuğunu gösteren 6 işaret: 2 haftadan uzun sürerse tehlike büyüyor - 1

Pankreas Kanseri Eylem Grubu Eczacı Elçisi Ade Williams, lenf bezlerinin şişmesinin pek çok farklı rahatsızlığın belirtisi olabileceğini açıkladı . Şişmiş lenf düğümleri; boğaz enfeksiyonu, tüberküloz gibi bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra mononükleoz, HIV, soğuk algınlığı ve grip gibi çeşitli rahatsızlıklarla da bağlantılı olabilir.

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Vücudun enfeksiyonla boğuştuğunu gösteren 6 işaret: 2 haftadan uzun sürerse tehlike büyüyor - 2

Mantar enfeksiyonları, otoimmün hastalıklar, lenfoma, lösemi, meme, akciğer veya pankreas kanseri gibi kanser türleri de şişmiş lenf düğümlerine yol açabilir. Şişmiş lenf düğümlerinin genellikle kanserden kaynaklanmadığını belirten Ade Williams, yine de aşağıdaki semptomların görülmesi durumunda bir doktor görüşü almanın faydalı olabileceğini vurguluyor.

Vücudun enfeksiyonla boğuştuğunu gösteren 6 işaret: 2 haftadan uzun sürerse tehlike büyüyor - 3

  • Şişlik iki haftadan uzun sürerse
  • Lenf düğümü sert, sabit veya hareketsizse
  • Ağrı varsa ancak belirgin bir enfeksiyon (soğuk algınlığı, grip vb.) ile ilişkilendirilemiyorsa
  • Açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemeleri, ateş veya yorgunluk gibi diğer semptomlar varsa
  • Kanser geçmişi olan bir bireyseniz
  • Lenf düğümleri hızla büyüyorsa veya birden fazla bölgede şişmiş düğüm oluşuyorsa.
Vücudun enfeksiyonla boğuştuğunu gösteren 6 işaret: 2 haftadan uzun sürerse tehlike büyüyor - 4

Lenf bezlerinin şişmesi, vücudun farklı bölgelerinde görülebilir ve bu durum, sağlık sorunlarının türüne göre değişir. Örneğin üst vücutta, boyunda, çene altında veya kulakların arkasında şişme, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları veya diş sorunlarının habercisi olabilir.

Vücudun enfeksiyonla boğuştuğunu gösteren 6 işaret: 2 haftadan uzun sürerse tehlike büyüyor - 5

Kasıktaki lenf bezlerinin şişmesi, alt vücuttaki enfeksiyonlar veya cinsel yolla bulaşan hastalıklara işaret ediyor olabilir.

Vücudun enfeksiyonla boğuştuğunu gösteren 6 işaret: 2 haftadan uzun sürerse tehlike büyüyor - 6

Koltuk altındaki şişlik, kol veya meme enfeksiyonlarıyla, hatta meme kanseriyle ilişkili olabilir. Karın veya pelvis çevresindeki lenf bezlerinin şişmesi ise pankreas kanseri gibi kanserlerle ya da gastrointestinal sistemi etkileyen enfeksiyonlarla bağlantılı olabilir.

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