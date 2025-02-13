Vücudun enfeksiyonla boğuştuğunu gösteren 6 işaret: 2 haftadan uzun sürerse tehlike büyüyor
Uzmanlar; tıkalı burun, hapşırma, boğaz ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi belirtilerin, vücudun enfeksiyonla savaştığını gösteren yaygın işaretler arasında olduğunu ifade ediyor. Şişmiş lenf düğümlerinin de, enfeksiyon habercisi olabileceğini vurgulayan bilim insanları, şişliğin 2 haftadan uzun sürmesi durumunda kanser ihtimalinin arttığını belirterek uyarıyor.
Pankreas Kanseri Eylem Grubu Eczacı Elçisi Ade Williams, lenf bezlerinin şişmesinin pek çok farklı rahatsızlığın belirtisi olabileceğini açıkladı . Şişmiş lenf düğümleri; boğaz enfeksiyonu, tüberküloz gibi bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra mononükleoz, HIV, soğuk algınlığı ve grip gibi çeşitli rahatsızlıklarla da bağlantılı olabilir.