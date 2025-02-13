Vücudun enfeksiyonla boğuştuğunu gösteren 6 işaret: 2 haftadan uzun sürerse tehlike büyüyor

Koltuk altındaki şişlik, kol veya meme enfeksiyonlarıyla, hatta meme kanseriyle ilişkili olabilir. Karın veya pelvis çevresindeki lenf bezlerinin şişmesi ise pankreas kanseri gibi kanserlerle ya da gastrointestinal sistemi etkileyen enfeksiyonlarla bağlantılı olabilir.