Vücudundaki morlukları önemsemedi: Meğer kanserin ilk belirtisiymiş
46 yaşında ve iki çocuk annesi Elaine Hold, vücudunda beliren küçük morlukları zararsız olarak görüyordu. Ancak gerçek doktora gittikten sonra ortaya çıktı.
46 yaşında ve iki çocuk annesi olan Hold, bir süre sonra nefes darlığı ve yorgunluk yaşamaya başlayınca aile hekimine başvurdu. Kan testleri temiz çıkınca, semptomları uzun yıllardır yaşadığı bronşite bağlandı. Oysa bu şikâyetler, hastaların çoğunu beş yıl içinde öldüren nadir ve agresif bir kan kanseri türünün erken işaretleriydi.