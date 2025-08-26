Vücudundaki morlukları önemsemedi: Meğer kanserin ilk belirtisiymiş

46 yaşında ve iki çocuk annesi Elaine Hold, vücudunda beliren küçük morlukları zararsız olarak görüyordu. Ancak gerçek doktora gittikten sonra ortaya çıktı.

46 yaşında ve iki çocuk annesi olan Hold, bir süre sonra nefes darlığı ve yorgunluk yaşamaya başlayınca aile hekimine başvurdu. Kan testleri temiz çıkınca, semptomları uzun yıllardır yaşadığı bronşite bağlandı. Oysa bu şikâyetler, hastaların çoğunu beş yıl içinde öldüren nadir ve agresif bir kan kanseri türünün erken işaretleriydi.


DailyMail'de yer alan habere göre; Elaine’in eşi, vücudunda sürekli belirip kaybolan morluklardan endişelenerek onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Yapılan ikinci kan testinden sonra hastaneden acil telefon geldi: Yanına bir çanta hazırlaması ve yalnız gelmemesi isteniyordu.

Teşhis akut lenfoblastik lösemi idi. Hold, o anı şöyle anlatıyor:

“Tam bir şoktaydım, hatta güldüm. Bunun sadece bir enfeksiyon olduğunu sanıyordum.”

Elaine hemen tedaviye başladı. İşinden ayrılmak zorunda kaldı, günlük yaşamı giderek kısıtlandı. Virüs kapmaktan korktuğu için dışarı çıkmamaya başladı.


Geçen yıllarda hastalığı dört kez nüksetti. Kemoterapi, radyoterapi ve kök hücre nakli gördü.

“Gerçekten çok zordu, kendimi inanılmaz halsiz hissediyordum ve çoğu zaman haftalarca hastanede yatmak zorunda kalıyordum,” diyor.

Her remisyon haberinde kısa süreli bir rahatlama yaşasa da kanserin geri döneceğini hep hissetti.


Kök hücre nakli, agresif kan kanserlerinde en etkili yöntemlerden biri olarak uygulanıyor. Hastanın kemik iliği yok edilerek yerine sağlıklı kök hücreler naklediliyor.

Elaine’in nakli, büyük oğlunun bağışladığı hücrelerle yapıldı. Ancak bu “yarım uyumlu” nakil, mükemmel bir eşleşme olmadığı için riskliydi. Yine de yıllar boyunca uygun bir donör bulunamadı.


Zorlu süreci atlatmak için yardım etkinliklerine katılan Elaine, dul erkekler için ahşap işçiliği dersleri verdi. Ancak hastalığı ölümcül bir aşamaya ulaştı. Yeni yılda doktorları ona sadece birkaç ay ömrü kaldığını söyledi.

Son nüksetme, kaburgaları ve omurgasında kırıklara yol açarak tekerlekli sandalyeye bağımlı hale getirdi.

“Bugün burada olmak bir mucize,” diyor. “Ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum ama tek bir anı bile boşa harcamayacağım.”


LÖSEMİ NEDİR?

Akut lenfoblastik lösemi, kontrolsüz beyaz kan hücrelerinin kemik iliğini istila etmesiyle ortaya çıkıyor. Dünya genelide en sık görülen çocukluk çağı kanseri olan hastalıkta, çocukların %90’ından fazlası tedaviyle hayatta kalıyor. Ancak yetişkinlerde hayatta kalma oranı yaş ilerledikçe ciddi şekilde düşüyor.

Her yıl yaklaşık 10.000 yeni lösemi vakasının 750’si yetişkinlerde görülüyor. Ancak Leukaemia Care’in araştırmasına göre halkın yalnızca %14’ü löseminin dört ana semptomunu biliyor.


ERKEN TEŞHİS UYARISI

Prof. Hendrik-Tobias Arkenau, erken teşhisin hayati olduğuna dikkat çekiyor:

“Morarma, yorgunluk ve açıklanamayan kanamaların yanı sıra ani kilo kaybı, gece terlemeleri ve ateş de uyarıcıdır. Belirtiler geçmediğinde mutlaka tekrar doktora başvurulmalı.”

“Birçok kişi, yakınları teşhis edilene kadar bu belirtilerden habersiz. Ancak erken teşhis hayat kurtarır. Endişelenen herkesin aile hekiminden tam kan sayımı testi istemesi gerekir.”

