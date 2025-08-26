Vücudundaki morlukları önemsemedi: Meğer kanserin ilk belirtisiymiş

DailyMail'de yer alan habere göre; Elaine’in eşi, vücudunda sürekli belirip kaybolan morluklardan endişelenerek onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Yapılan ikinci kan testinden sonra hastaneden acil telefon geldi: Yanına bir çanta hazırlaması ve yalnız gelmemesi isteniyordu.



Teşhis akut lenfoblastik lösemi idi. Hold, o anı şöyle anlatıyor:



“Tam bir şoktaydım, hatta güldüm. Bunun sadece bir enfeksiyon olduğunu sanıyordum.”



Elaine hemen tedaviye başladı. İşinden ayrılmak zorunda kaldı, günlük yaşamı giderek kısıtlandı. Virüs kapmaktan korktuğu için dışarı çıkmamaya başladı.





