Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor

Biyolojik yaş, bir kişinin vücut fonksiyonlarının ve sağlığının, kronolojik yaşından ne kadar daha genç veya yaşlı olduğunu gösterir. Biyolojik yaşın belirlenmesinde etkili olan en önemli faktörler arasında yaşanılan bölge, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni ve alkol tüketimi yer alır. Norveçli uzmanlar, sosyal medyadan paylaştıkları ''otur-kalk'' testinin, vücut yaşı hakkında bilgi verebileceğini öne sürüyor.

Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor - 1

Norveçli egzersiz uzmanlarına göre, yaklaşık bir dakika süren basit bir yöntem ile vücudunuzun ne kadar yaşlı olduğunu öğrenmeniz mümkün.

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Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor - 2

Instagram hesabından paylaşılan videoda, iki antrenör kollarını çapraz bir şekilde kavuşturup önce diz çökerek yere basmaya çalışıyorlar, ardından bacaklarını uzatarak pozisyon değiştiriyorlar.

Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor - 3

Son adımda ise başlangıçtaki pozisyona geri dönerek ayağa kalkıyorlar.

Test sırasında kollar çapraz tutulmalı ve pozisyon değiştirmek için vücut gücü kullanılmalıdır. 

Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor - 4

Uzmanlar, bu testin uzun ömürlülükle ilişkili olduğunu ve çok sayıda araştırma tarafından doğrulandığını belirtiyor.

Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor - 5

2012 tarihli bir çalışmada, otur-kalk testini başaramayan kişilerin, sonraki altı yıl içinde ölme olasılığının yedi kat daha fazla olduğu bulunmuştu.

Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor - 6

Uzmanlar, bu testi kolayca tamamlayan kişilerin, iyi bir kalp-damar sağlığına ve güçlü bacak kaslarına sahip olduğunu belirtti. Bu yöntemi başarıyla geçen bireylerin, erken ölüm riskinin de az olduğu ifade edildi.

Ancak bazı uzmanlar, bu testin tamamen güvenilir olmadığını iddia ediyor.

Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor - 7

Yaşınıza göre fiziksel durumunuzu tespit etmenin tek yolu bu teknik değil. Bir diğer yaygın yöntem ise tek ayak üzerinde durma testidir. Bilim insanları, 18-39 yaş arası kişilerin 43 saniye, 40-49 yaş arasındakilerin ise 40 saniye tek ayak üzerinde durabilmesini, vücut sağlığı açısından olumlu bir sonuç olarak yorumluyor.

Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor - 8

2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yaşamın ilerleyen dönemlerinde 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramamak, sonraki 10 yıl içinde ölüm riskini neredeyse iki katına çıkarıyor. Brezilya'da yapılan 12 yıllık bir çalışma, tek ayak üzerinde durmanın esneklik, denge ve kas gücü hakkında fikir verdiğini ortaya koymuştu.

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