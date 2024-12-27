Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor
Biyolojik yaş, bir kişinin vücut fonksiyonlarının ve sağlığının, kronolojik yaşından ne kadar daha genç veya yaşlı olduğunu gösterir. Biyolojik yaşın belirlenmesinde etkili olan en önemli faktörler arasında yaşanılan bölge, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni ve alkol tüketimi yer alır. Norveçli uzmanlar, sosyal medyadan paylaştıkları ''otur-kalk'' testinin, vücut yaşı hakkında bilgi verebileceğini öne sürüyor.
Norveçli egzersiz uzmanlarına göre, yaklaşık bir dakika süren basit bir yöntem ile vücudunuzun ne kadar yaşlı olduğunu öğrenmeniz mümkün.