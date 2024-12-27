Vücudunuz ne kadar yaşlı? Otur-kalk testiyle saniyeler içinde anlaşılıyor

Uzmanlar, bu testi kolayca tamamlayan kişilerin, iyi bir kalp-damar sağlığına ve güçlü bacak kaslarına sahip olduğunu belirtti. Bu yöntemi başarıyla geçen bireylerin, erken ölüm riskinin de az olduğu ifade edildi.

Ancak bazı uzmanlar, bu testin tamamen güvenilir olmadığını iddia ediyor.