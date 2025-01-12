Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin

KAS TESTİNDE NELER YAPILIR?

1. DÜŞÜCELER VE İNANÇLAR TEST EDİLİR



Kişinin hem farkında olduğu hem de farkında olmadığı düşünceler ve inançlar incelenir.



2. SORUNLAR BELİRLENİR



Hayatındaki problemli alanlar tespit edilir ve hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenir.



3. ÇÖZÜM ÜZERİNE ÇALIŞIRLAR



Sorunlu alanlara yönelik çalışmalar yapılır ve ardından test tekrarlanarak ilerleme gözlemlenir.