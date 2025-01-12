Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin
Hiç bedeninizin sizi zihninizden daha iyi tanıyor olabileceğini düşündünüz mü? Bir çok psikolojik sorunun bedensel şikayetlerle kendini göstermeye çalışması bunun önemli ispatlarından biridir. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal "Bedeninizin söylediklerine kulak verin" diyerek kas testi ve beden diline dikkat çekti.
Kinezyoloji, yani hareket bilimi, bedenimizin doğal ve zorlanmış durumlarda verdiği tepkileri inceleyerek, içsel çatışmalarımız ve bilinçaltımız hakkında bize önemli ipuçları sunar. Kas testleri, kişinin farkında olmadığı düşüncelerini ortaya çıkarmayı ve çözülmemiş içsel problemleri tespit etmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Bu yaklaşım, bedenimizin varlığımızın tamamıyla iletişim kurma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor