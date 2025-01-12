Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin

Hiç bedeninizin sizi zihninizden daha iyi tanıyor olabileceğini düşündünüz mü? Bir çok psikolojik sorunun bedensel şikayetlerle kendini göstermeye çalışması bunun önemli ispatlarından biridir. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal "Bedeninizin söylediklerine kulak verin" diyerek kas testi ve beden diline dikkat çekti.

Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin - 1

Kinezyoloji, yani hareket bilimi, bedenimizin doğal ve zorlanmış durumlarda verdiği tepkileri inceleyerek, içsel çatışmalarımız ve bilinçaltımız hakkında bize önemli ipuçları sunar. Kas testleri, kişinin farkında olmadığı düşüncelerini ortaya çıkarmayı ve çözülmemiş içsel problemleri tespit etmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Bu yaklaşım, bedenimizin varlığımızın tamamıyla iletişim kurma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor

YAŞAM HABERLERİ

Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin - 2

KAS TESTİ VE BEDEN DİLİ

Kas testi, bedenin doğruyu söyleme yeteneğine dayanır. İnsanların inançları, duyguları ve söyledikleriyle ilgili bedenin verdiği tepkiler kas gücünde belirgin değişiklikler yaratıyor.

•Beden kabul ettiğinde: Kaslar, uygulanan baskıya güçlü bir şekilde direnç gösterir.
•Beden kabul etmediğinde: Kaslar, baskıya karşı direnç gösteremez ve zayıflar.

Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin - 3

Bu yöntem, kişinin farkında olmadan kendine söylediği yalanları bile tespit edebilir. Bedene kulak vermek, kendimizi anlamanın ve çözümlemenin etkili bir yolunu sunar.

Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin - 4

KAS TESTİNDE NELER YAPILIR?

1. DÜŞÜCELER VE İNANÇLAR TEST EDİLİR

Kişinin hem farkında olduğu hem de farkında olmadığı düşünceler ve inançlar incelenir.

2. SORUNLAR BELİRLENİR

Hayatındaki problemli alanlar tespit edilir ve hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenir.

3. ÇÖZÜM ÜZERİNE ÇALIŞIRLAR

Sorunlu alanlara yönelik çalışmalar yapılır ve ardından test tekrarlanarak ilerleme gözlemlenir.

Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin - 5

BEDENE KULAK VERMENİN FAYDALARI

Bedeninize ve onun verdiği mesajlara kulak vermek, yaşam kalitenizi artırabilir. Bu yöntem:

•Duygusal zorlanmaları anlamaya,
•Stresi azaltmaya,
•Beden ve zihin arasındaki enerji akışını dengelemeye,
•Kendinizi daha iyi tanımaya ve anlamaya yardımcı olur.

Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin - 6

Kinezyoloji, çok geniş bir yelpazede fayda sağlayabilir:

•Kronik beden ağrıları
•Alerjiler
•Sindirim sorunları
•Konsantrasyon problemleri
•Olumsuz düşünceler
•Migren
•Stres ve depresyon
•Obezite

Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin - 7

BEDEN VE ZİHİN DENGESİ

Beden ve zihin arasındaki güçlü iletişim, yaşamınıza denge getirir. Kinezyoloji, yaşadığınız bazı problemlerin kökenlerini bulmanıza ve bu problemlerin çözümünde size psikoterapistinizle birlikte rehberlik edebilir.

Vücudunuz sizi zihninizden daha iyi mi tanıyor? Bedeninizin söylediklerine kulak verin - 8

Bedeninizin sesini duymak, ruhunuzun ve zihninizin iyileşmesi için güçlü bir adımdır. Bedeninize güvenin, çünkü size her zaman doğruyu söyler.

DAHA FAZLA GÖSTER