Vücudunuzu 45 günde yeniden doğmuş gibi yapın: 10 kanıtlanmış kural en iyi versiyonunuza dönüştürüyor

Sadece 45 günde vücudunuzu dönüştürebileceğinizi ve kendinizin yepyeni bir versiyonu gibi hissedebileceğinizi söylesek? İşin sırrı akıllı, etkili alışkanlıklar edinmekte yatar. Bu, cezalandırıcı egzersizler veya tatsız diyetlerle ilgili değil; daha akıllıca çalışmak ve tutarlı kalmakla ilgilidir. Başlamaya hazır mısınız? İşte 45 günde dönüştürecek 10 heyecan verici ve pratik değişiklik!