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Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız?

Vücudunuz sürekli olarak sağlığınız hakkında çeşitli ipuçları verir. Bu hızlı kendi kendine testleri yaparak eksiklikleri erken tespit edebilir ve besleyici bir diyetle harekete geçebilirsiniz. Semptomlar devam ederse, uygun rehberlik için bir sağlık uzmanına danışmanız gerekebilir. Peki, ne kadar sağlıklısınız? İşte vücudunuzu 5 dakikada test etmek için ipuçları

Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız? - 1

Sağlıklı kalmak sadece iyi hissetmekle ilgili değildir; aynı zamanda daha büyük sağlık sorunlarına dönüşmeden önce eksikliklerin erken belirtilerini belirlemekle de ilgilidir. Sağlığınızı değerlendirmek için her zaman doktora gitmeniz gerekmez; vücudunuz bolca sinyal verir. Sadece beş dakikada bir kişi kendini test edebilir ve vücudunun temel besinlerden yoksun olup olmadığını öğrenebilir.

YAŞAM HABERLERİ

Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız? - 2

EKLEMLERİNİZ NE KADAR SAĞLIKLI?

Dizlerinizi bükmeyi veya bileklerinizi döndürmeyi deneyin. Çatlama veya patlama sesi duyuyor musunuz? Ara sıra çatlama normal olsa da, sık veya yüksek sesler kalsiyum eksikliğine işaret edebilir. Kalsiyum güçlü kemikler ve eklemler için gereklidir ve eksikliği zamanla osteoporoza yol açabilir. Kemiklerinizi güçlendirmek için diyetinize süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve susam tohumları ekleyin.


Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız? - 3

ÜLSER YA DA DİŞ ETİ KANAMASI

Aynaya bakın ve ağzınızı inceleyin. Sık sık ülser oluyor mu veya diş etleriniz fırçalarken kanıyor mu? Bu, C vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir. C vitamini, sağlıklı diş etleri ve yaraların hızlı iyileşmesi için çok önemli olan kolajen oluşumuna yardımcı olur. C vitamini seviyenizi artırmak için daha fazla turunçgil, dolmalık biber ve amla yiyin.


Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız? - 4

KIRILGAN TIRNAKLAR VE DÖKÜLEN SAÇLAR

Tırnaklarınız kolayca kırılıyorsa veya saçlarınız kuru ve çok erken dökülüyorsa, biotin (B7 Vitamini) eksikliğiniz olabilir. Biotin, saç ve tırnakları güçlendirmede önemli bir rol oynar. Diyetinize yumurta, kuruyemiş, tohum ve tatlı patates eklemek bu sorunları önlemeye yardımcı olabilir.


Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız? - 5

TIRNAKLARDA BEYAZ LEKELER

Tırnaklarınızı ışığa doğru çevirin. Soluk görünüyorlar mı veya beyaz lekeleri mi var? Sürekli yorgun hissediyor veya kaslarınız zayıf mı? Bu bir çinko eksikliğine işaret ediyor olabilir. Çinko, bağışıklık fonksiyonu ve kas iyileşmesi için hayati önem taşır. Kabak çekirdeği, baklagiller ve tam tahıl alımınızı artırın.


Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız? - 6

ÇATLAMIŞ TOPUK VE DUDAKLAR

Çatlak topuklar ve dudaklarınızın köşelerindeki ülserler, B2 Vitamini (Riboflavin) eksikliğinin uyarı işaretleri olabilir. Riboflavin, cilt onarımı ve enerji üretimi için gereklidir. Diyetinize süt ürünleri, yağsız etler ve yeşil yapraklı sebzeler ekleyin.


Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız? - 7

TIRNAKLARINIZ KAHVERENGİYE Mİ DÖNÜYOR?


Tırnaklarınızda kahverengi bir renk tonu varsa, bunun nedeni B12 Vitamini eksikliği olabilir. Bu vitamin, kırmızı kan hücresi oluşumu ve sinir fonksiyonu için gereklidir. Yeterli B12 seviyelerini korumak için öğünlerinize daha fazla süt ürünü, balık ve yumurta ekleyin.


Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız? - 8

GEÇMEK BİLMEYEN VÜCUT AĞRILARI

Sık sık vücut ağrıları, açıklanamayan kaygı veya ruh hali değişimleri bir B Vitamini eksikliğine işaret edebilir. B vitaminleri stresi ve enerji seviyelerini yönetmeye yardımcı olur. Tam tahıllar, muzlar ve yağsız etler B vitamini seviyenizi yenilemenize yardımcı olabilir.


Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız? - 9

SOLUK CİLT

Soluk cilt, beyaz tırnaklar veya dudaklarınızın doğal pembe rengini kaybettiğini fark ederseniz, demir eksikliğiniz olabilir. Demir, kırmızı kan hücresi üretimi için gereklidir. Kansızlığı önlemek için ıspanak, mercimek ve kırmızı et alımınızı artırın.

ŞİŞ GÖZLER

Kaşların incelmesi ve göz çevresinde şişlik, iyot eksikliğine işaret edebilir. İyot, tiroid fonksiyonu için çok önemlidir. Genellikle, iyotlu tuz uygun iyot seviyelerini korumaya yardımcı olabilir.

VÜCUT KRAMPLARI

Özellikle bacaklarınızda sık sık kramplar oluyorsa, E vitamini eksikliğiniz olabilir. Bu vitamin kas fonksiyonuna ve kan dolaşımına yardımcı olur. Kuruyemişler, tohumlar ve yapraklı yeşillikler harika E vitamini kaynaklarıdır.

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