Vücudunuzu 5 dakikada test edin: Ne kadar sağlıklısınız?

ÜLSER YA DA DİŞ ETİ KANAMASI

Aynaya bakın ve ağzınızı inceleyin. Sık sık ülser oluyor mu veya diş etleriniz fırçalarken kanıyor mu? Bu, C vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir. C vitamini, sağlıklı diş etleri ve yaraların hızlı iyileşmesi için çok önemli olan kolajen oluşumuna yardımcı olur. C vitamini seviyenizi artırmak için daha fazla turunçgil, dolmalık biber ve amla yiyin.