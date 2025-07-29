Vücut için hayati önemi var: Eksikliği bu hastalıklara yol açıyor
Vücut sağlığının korunmasında önemli rol oynayan mineraller arasında yer alan çinko, çoğu zaman göz ardı ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu element, bağışıklık sisteminden cilt sağlığına, yara iyileşmesinden görme duyusuna kadar pek çok hayati fonksiyonda kilit rol oynuyor.
Vücutta kalsiyumdan sonra en fazla bulunan ikinci metal olan çinko, metabolizma, hücre büyümesi ve doku onarımı gibi temel süreçlerde görev alıyor. Ancak araştırmalar, özellikle ABD'de her altı kişiden birinin, çinko açısından zengin olan et, süt ürünleri, baklagiller ve tam tahılları yeterince tüketmediğini gösteriyor.