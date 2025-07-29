Vücut için hayati önemi var: Eksikliği bu hastalıklara yol açıyor

ÇİNKO EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

1. Yaraların Geç İyileşmesi

Çinko, yara iyileşmesinin tüm aşamalarında görev alan bağışıklık hücrelerinin aktivitesini destekler. Ayrıca iltihabı azaltır, doku onarımını hızlandırır ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, özellikle yaşlı bireylerde geç iyileşen kesik ve sıyrıklar, çinko eksikliğinin işareti olabilir.



2. Saç Dökülmesi

Çinko, saç teli yapısının temelini oluşturan keratin üretiminde önemli rol oynar. Yetersiz alım, saç köklerini zayıflatarak dökülme, incelme ve hatta erkek tipi kellik gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca saç dökülmesinde etkili olan DHT hormonunun dengelenmesine de yardımcı olur.





