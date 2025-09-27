Vücut neden uyuşur: Kalp sağlığının kötü olduğuna işaret eder mi?
Bacak bacak üstüne atmak veya çok uzun süre yatmak, vücut parçalarının uyuşmasının yaygın nedenleridir. Ancak, kişi hareket eder etmez kan akışı sinirlere geri dönmeye başlar. Bu geri dönen sinyaller, geçici parestezi olarak bilinen karıncalanma veya iğne batması hissine neden olur. Geçici uyuşma normal kabul edilebilse de, endişe verici olması gereken bazı durumlar vardır.
Çoğumuz, özellikle uzun süre aynı pozisyonda yattığımızda, bir elin, bacağın veya ayağın uyuşma hissini biliriz. Uyuşmayla başlayan his, genellikle vücut parçalarında karıncalanma ve iğne batması gibi başlar. Peki, bu uyuşma hissi normal midir yoksa altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi midir?