Vücut neden uyuşur: Kalp sağlığının kötü olduğuna işaret eder mi?

UYUŞMA KONUSUNDA NE ZAMAN ENDİŞELENMELİYİZ?

Uyuşma geçici baskıdan kaynaklanabilse de, bazı durumlarda aşağıdaki gibi komplikasyonlarla ilişkili olabilir:



Sinir hasarı: Nöropati veya sinir hasarı, diyabet veya vitamin eksiklikleriyle ilişkili olabilir.



Dolaşım sorunları: Periferik arter hastalıkları ve diğer bazı rahatsızlıklar kan akışını azaltabilir.



Nörolojik bozukluklar: Bunlar arasında inme veya multipl skleroz gibi ciddi rahatsızlıklar bulunabilir.



Sinir sıkışması: Siyatik veya karpal tünel sendromu gibi rahatsızlıklar sinir sıkışmasına neden olabilir.



