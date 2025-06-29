Vücuttaki açıklanamayan morluklar neyin belirtisi? Ölümcül hastalığın habercisi olabilir

DÜŞÜK TROMBOSİT SEVİYELERİNE DİKKAT

The Mirror'da yer alan habere göre; açıklanamayan döküntü, morarma veya kanama, düşük trombosit (kan pulcuğu) seviyesi nedeniyle oluşabiliyor. Trombosit seviyesi düşük olduğunda, vücut cilt altında kolayca kanama eğilimine giriyor ve bu da morluklar olarak kendini gösterebiliyor.

Morluklar, genellikle ciltte çevresine göre daha koyu renkli bölgeler olarak görülüyor ve dokunulduğunda hassas olabiliyor. Ayrıca, ciltte küçük kırmızı noktalar (peteşi) ya da daha geniş renk değişiklikleri (purpura) şeklinde döküntüler de gözlemlenebiliyor.