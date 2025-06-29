Vücuttaki açıklanamayan morluklar neyin belirtisi? Ölümcül hastalığın habercisi olabilir

Uzmanlar, vücutta nedensiz bir şekilde ortaya çıkan bazı morlukların, ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğini belirterek uyarıyor.

Vücuttaki açıklanamayan morluklar neyin belirtisi? Ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 1

Lösemi, lenfoma ve miyelom gibi kan kanseri türleri, kan hücrelerinde meydana gelen DNA mutasyonlarından kaynaklanıyor ve her yıl Birleşik Krallık'ta yaklaşık 40 bin kişiye bu tanı konuluyor.

Blood Cancer UK, açıklanamayan morlukların kan kanserinin yaygın bir işareti olabileceğini öne sürerek uyarıyor.

YAŞAM HABERLERİ

Vücuttaki açıklanamayan morluklar neyin belirtisi? Ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 2

Kan kanserinin diğer yaygın belirtileri arasında gece terlemeleri, aşırı yorgunluk, nefes darlığı ve açıklanamayan ateş yer alıyor. Tüm bu semptomlar, başka sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabileceği için her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmiyor ancak riskleri bilmek ve bu doğrultuda bir doktora danışmak büyük önem taşıyor.

Vücuttaki açıklanamayan morluklar neyin belirtisi? Ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 3

DÜŞÜK TROMBOSİT SEVİYELERİNE DİKKAT

The Mirror'da yer alan habere göre; açıklanamayan döküntü, morarma veya kanama, düşük trombosit (kan pulcuğu) seviyesi nedeniyle oluşabiliyor. Trombosit seviyesi düşük olduğunda, vücut cilt altında kolayca kanama eğilimine giriyor ve bu da morluklar olarak kendini gösterebiliyor.

Morluklar, genellikle ciltte çevresine göre daha koyu renkli bölgeler olarak görülüyor ve dokunulduğunda hassas olabiliyor. Ayrıca, ciltte küçük kırmızı noktalar (peteşi) ya da daha geniş renk değişiklikleri (purpura) şeklinde döküntüler de gözlemlenebiliyor. 

Vücuttaki açıklanamayan morluklar neyin belirtisi? Ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 4

Siyah ve koyu tenli bireylerde peteşi ve purpura genellikle mor ya da çevre deriden daha koyu renkte olurken, açık tenli bireylerde kırmızı ya da mor olarak kendini gösteriyor. Bu lekeler üzerine baskı uygulandığında solmamaları, onları diğer döküntülerden ayırıyor.

Ayrıca, burun veya diş eti kanamaları, kesiklerin uzun süre kanaması, aşırı adet kanamaları ya da idrar ve dışkıda kan görülmesi gibi belirtiler de düşük trombosit seviyelerinin işareti olabiliyor. Çok nadir durumlarda ise beyin içine kanama meydana gelebiliyor. Bu da nörolojik semptomlara yol açıyor.

Vücuttaki açıklanamayan morluklar neyin belirtisi? Ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 5

KAN KANSERİ BELİRTİLERİ

  • Nedeni açıklanamayan kilo kaybı
  • Morluk veya kanama
  • Şişlik veya kitleler
  • Nefes darlığı
  • Gece terlemeleri
  • Sürekli, tekrarlayan veya şiddetli enfeksiyonlar
  • Ateş
  • Döküntü veya kaşıntı
  • Kemik, eklem veya karın ağrısı
  • Uyku veya dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk
  • Solgunluk
Vücuttaki açıklanamayan morluklar neyin belirtisi? Ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 6

Ancak bu belirtilerin her bireyde aynı şekilde görülmediğini ve burada yer almayan başka semptomların da gelişebileceğini unutmamak gerekiyor.

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