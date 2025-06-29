Vücuttaki açıklanamayan morluklar neyin belirtisi? Ölümcül hastalığın habercisi olabilir
Uzmanlar, vücutta nedensiz bir şekilde ortaya çıkan bazı morlukların, ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğini belirterek uyarıyor.
Lösemi, lenfoma ve miyelom gibi kan kanseri türleri, kan hücrelerinde meydana gelen DNA mutasyonlarından kaynaklanıyor ve her yıl Birleşik Krallık'ta yaklaşık 40 bin kişiye bu tanı konuluyor.
Blood Cancer UK, açıklanamayan morlukların kan kanserinin yaygın bir işareti olabileceğini öne sürerek uyarıyor.