Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı
Vücuttaki mikropları öldüren besinler tüketmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmayı sağlar. Bu besinler; antibakteriyel, antiviral veya antifungal özelliklere sahiptir ve vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur. İşte vücuttaki mikropları öldüren 10 faydalı besin:
YOĞURT VE KEFİR
Probiyotikler, sindirim sisteminde sağlıklı bakteri popülasyonlarını artırarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
2018 yılında yapılan bir çalışma, probiyotiklerin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmada etkili olduğunu gösterdi.