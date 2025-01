Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber, yüksek miktarda C vitamini ve capsaicin içerir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirirken, capsaicin ise anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özellikler gösterir

2013 yılında he Journal of Clinical Investigation'da yayımlanan bir çalışmada, kırmızı biberin içeriğindeki C vitaminin, bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirdiği ve mikroplara karşı vücudun savunmasını artırdığı belirlendi.