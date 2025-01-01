Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı

BAL (MANUKA BALI)

Özellikle Manuka balı, antibakteriyel ve anti-enflamatuar özellikleriyle tanınır. İçerdiği methylglyoxal (MGO) ve hidrojen peroksit gibi bileşikler, bakteri ve virüslerin çoğalmasını engeller. Manuka balı, yara iyileştirme süreçlerinde de etkili olabilir.

Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Manuka balının Staphylococcus aureus ve Escherichia coli gibi bakterilere karşı etkili olduğunu ve mikrop öldürücü özellikler taşıdığını keşfetti.

Günde 1-2 tatlı kaşığı Manuka balı tüketmek, mikroplara karşı vücudun savunmasını güçlendirebilir. Özellikle boğaz enfeksiyonları ve soğuk algınlığına karşı etkilidir.