Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı

Vücuttaki mikropları öldüren besinler tüketmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmayı sağlar. Bu besinler; antibakteriyel, antiviral veya antifungal özelliklere sahiptir ve vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur. İşte vücuttaki mikropları öldüren 10 faydalı besin:

Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı - 1

YOĞURT VE KEFİR

Probiyotikler, sindirim sisteminde sağlıklı bakteri popülasyonlarını artırarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

2018 yılında yapılan bir çalışma, probiyotiklerin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmada etkili olduğunu gösterdi.

YAŞAM HABERLERİ

Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı - 2

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber, yüksek miktarda C vitamini ve capsaicin içerir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirirken, capsaicin ise anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özellikler gösterir

2013 yılında he Journal of Clinical Investigation'da yayımlanan bir çalışmada, kırmızı biberin içeriğindeki C vitaminin, bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirdiği ve mikroplara karşı vücudun savunmasını artırdığı belirlendi.

Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı - 3

ZENCEFİL

Zencefil, gingerol adlı bileşiği sayesinde güçlü bir anti-enflamatuar ve antibakteriyel etkiye sahiptir. Zencefilin, özellikle viral enfeksiyonlarda faydalı olduğu ve soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların semptomlarını hafiflettiği bilimsel olarak kanıtlandı.

Journal of Ethnopharmacology, zencefilin H1N1 virüsü gibi grip virüslerinin çoğalmasını engellediğini duyurdu.

Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı - 4

BAL (MANUKA BALI)

Özellikle Manuka balı, antibakteriyel ve anti-enflamatuar özellikleriyle tanınır. İçerdiği methylglyoxal (MGO) ve hidrojen peroksit gibi bileşikler, bakteri ve virüslerin çoğalmasını engeller. Manuka balı, yara iyileştirme süreçlerinde de etkili olabilir.

Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Manuka balının Staphylococcus aureus ve Escherichia coli gibi bakterilere karşı etkili olduğunu ve mikrop öldürücü özellikler taşıdığını keşfetti.

Günde 1-2 tatlı kaşığı Manuka balı tüketmek, mikroplara karşı vücudun savunmasını güçlendirebilir. Özellikle boğaz enfeksiyonları ve soğuk algınlığına karşı etkilidir.

Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı - 5

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, yüksek oranda flavonoidler ve antoksidanlar içerir. Bu bileşikler, mikropların hücrelere tutunmasını engeller ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaban mersini, vücutta serbest radikallerin temizlenmesine de yardımcı olur.

2016 yılında yapılan bir çalışma, yaban mersininin Escherichia coli gibi zararlı bakterilerin bağışıklık sistemi hücrelerine yapışmasını engellediğini gösterdi.

Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı - 6

ZENCEFİL

Zencefil, gingerol adlı bileşiği sayesinde güçlü bir anti-enflamatuar ve antibakteriyel etkiye sahiptir. Zencefilin, özellikle viral enfeksiyonlarda faydalı olduğu ve soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların semptomlarını hafiflettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Araştırmalar, zencefilin H1N1 virüsü gibi grip virüslerinin çoğalmasını engellediğini ortaya koydu. 

Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı - 7

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, kateşin adı verilen antioksidan bileşikler içerir. Bu bileşikler, mikropların çoğalmasını engeller ve bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırır. Ayrıca yeşil çay, virüslerin hücrelere yapışmasını engellemeye yardımcı olabilir.

Bilim insanları, yeşil çayın, bakteriler ve virüsler üzerinde antibakteriyel etkiler gösterdiğini ve bağışıklık sistemi hücrelerinin etkinliğini artırdığını açıkladı. Yeşil çay, günde 1-2 fincan tüketilebilir. 

Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı - 8

AVOKADO

Avokado, antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahip maddeler içerir. Bazı çalışmalarda, avokado yağının bakteriyel büyümeyi engelleyebilecek özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı.

Vücuttaki mikropları öldüren 10 besin: Bilim insanları tek tek açıkladı - 9

SARIMSAK

Sarımsak, allicin bileşiği sayesinde güçlü antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Allicin, sarımsağa karakteristik kokusunu veren maddedir ve bakterilerin hücre duvarlarına saldırarak onları yok eder. 

Nutrients, sarımsağın Staphylococcus aureus ve Escherichia coli gibi patojenik bakterilere karşı etkili olduğunu duyurdu. Bir başka çalışmada, sarımsağın soğuk algınlığı gibi virüs kaynaklı hastalıkların seyrini kısalttığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtildi.

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