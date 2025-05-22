Vücuttaki sessiz tehlike: Ayaklarınız böbrek sağlığınız hakkında ne söylüyor?

Bacaklar sadece ağırlıktan fazlasını taşır: Vücudun derinliklerinden gelen sessiz sinyalleri taşırlar. Bu sessiz iletişimcilerden biri böbrektir. Ayaklardan uzakta dursa da, yavaşlamaya veya stresle karşılaşmaya başladığında alt uzuvlar aracılığıyla mesajlar gönderir. Bunlar dramatik semptomlar değil, yorgunluk, yaş veya kötü duruşla karıştırılan basit değişikliklerdir. Ancak vücudunuzu gözlemlemek her şeyi değiştirebilir.