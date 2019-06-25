Wallenda Kardeşler 70 metrede ip üstünde yürüdüler (Times Meydanı’nda)
New York’ta ünlü ip cambazları Wallenda Kardeşler, Times Meydanı’nda yaklaşık 70 metre yükseklikte, 400 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyerek gösteri yaptı.
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Nik (40) ve Lijana (42) Wallenda kardeşler, ABD’nin New York şehrinde yer alan Times Meydanı’nda yerden 70 metre yükseklikte, 2 gökdelen arasında gerilmiş yaklaşık 400 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüdü.
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Farklı noktalardan başladıkları gösterilerine ip üzerinde birbirine doğru yürüyerek devam eden kardeşler, 18 dakika sonra ortada buluştu.
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Nik’in kız kardeşi Lijana’nın üzerinden atlamasıyla ip üzerinde yürümeye devam eden kardeşlerin gösterisi toplam 36 dakika sürdü.
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Wallenda kardeşlerin, New York şehrinin düzenlemelerine uygun olarak güvenlik kemeri giydikleri gösteride, ip üzerinde yürürken 17 kiloluk denge çubuğu taşıdılar.
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Lijana, 2017’de ip üzerinde 8 kişinin yürüdüğü bir provada düşerek yaralanmıştı.