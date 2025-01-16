Washington Post yazdı: Demans riskini 15 yöntemle azaltmak mümkün
Demans, zihinsel yeteneklerin ilerleyici bir şekilde azalması ile karakterize edilen bir durumdur. Genellikle hafıza kaybı, düşünme, problem çözme, dil kullanımı gibi bilişsel işlevlerde bozulma ile kendini gösterir ve günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir. Demans riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemeniz gerekir. Peki, demans riski nasıl azaltılır? Washington Post demansı önlemenin bilimsel yollarını yazdı.
Demans genellikle beyin hücrelerinin zarar görmesi veya ölmesi sonucunda ortaya çıkar. Beyin hücrelerinin bu kaybı, beynin normal işlevlerini yerine getirmesini zorlaştırır. Demans, genellikle yavaş ilerler, ancak bazı türlerinde belirtiler aniden ortaya çıkabilir.