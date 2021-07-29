Wayne Rooney kadınlarla skandal görüntüleri sonrası özür diledi: Bir hata yaptım

EŞİ DESTEK ÇIKTI

Rooney kendisinin bu olayda kurban edildiğini iddia ederek "Evet böyle hissediyorum ama bu konulara girmek istemiyorum" derken, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Rooney'nin eşi Coleen Rooney, bu olayın ardından eşi Wayne Rooney'nin arkasında durdu. İngiliz bir kaynak Coleen Rooney'nin bu olaydan etkilenmediğini ifade etti.

Coleen Rooney’nin parti zamanı çocuklarıyla birlikte tatilde olduğu ve halen tatiline devam ettiği öğrenildi.