Wayne Rooney kadınlarla skandal görüntüleri sonrası özür diledi: Bir hata yaptım

29.07.2021 - 11:03
Manchester United, Everton, Derby Country takımlarında forma giydikten sonra aktif futbolu bırakan, ancak Derby Country’de teknik direktörlük yapan Wayne Rooney, İngiltere’de düzenlenen partide, karısını genç kadınlarla aldatma görüntüleri sonrasında ailesinden ve takımından özür diledi.
GECEDEN FOTOĞRAFLAR SIZDIRILDI
35 yaşındaki dört çocuk babası, partide otelde Snapchat modelleri Tayler Ryan, Elise Melvin ve Brooke Morgan ile kalmış, kadınlarla fotoğrafları basına sızdırılmıştı.
Wayne Rooney, Tayler Ryan ve 21 yaşındaki arkadaşı Elise Melvin ile sabaha kadar parti yaptıktan sonra görüntülerin sızmasının ardından, kendisine tuzak kurulduğu iddiasıyla polisi aramıştı.
Olayın ardından, daha önce de defalarca karısını aldattığı bilinen Rooney hakkında İngiliz basınında alaycı manşetler atıldı.
"ÖZÜR DİLERİM"
Sky Sports News’e konuşan Rooney, “Bir hata yaptım. İki arkadaşımla özel bir partiye katıldım. Ortalıkta dolaşan fotoğraflardan dolayı ailemden ve kulübümden özür dilerim” dedi.
Rooney ayrıca, “Derby County'ye, bana bu kulübü ait olduğu yere geri getirme fırsatı verdiği için minnettarım ve bunu yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. İlerlemek ve başka bir maça hazırlanmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
EŞİ DESTEK ÇIKTI
Rooney kendisinin bu olayda kurban edildiğini iddia ederek "Evet böyle hissediyorum ama bu konulara girmek istemiyorum" derken, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Rooney'nin eşi Coleen Rooney, bu olayın ardından eşi Wayne Rooney'nin arkasında durdu. İngiliz bir kaynak Coleen Rooney'nin bu olaydan etkilenmediğini ifade etti.
Coleen Rooney’nin parti zamanı çocuklarıyla birlikte tatilde olduğu ve halen tatiline devam ettiği öğrenildi.
"KENDİNİ KONTROL EDEMİYOR, TAKIMI NASIL YÖNETSİN?"
Rooney'nin Derby takımından özür dilemesi, görüntülerin pazar günü paylaşılmasından sonra takımda kalmanın bıçak sırtında olduğu korkusunun ardından geldi.
Daily Mail’e konuşan bir kaynak, “Dışarıda bir gece boyunca kendini kontrol edebiliyormuş gibi görünmezken bir grup genç erkeğe nasıl liderlik edebilir? Bu tür davranışlar kulübün itibarını zedeler” dedi.
Rooney, fotoğraflarının izni olmadan çekildiğini ve yayılmasının kendisine ve ailesine zarar verdiğini açıkladı. Wayne Rooney'in ABD'de oynarken alkol sorunu yaşadığı bu yüzden evliliğinin sıkıntıya girdiği de gelen haberler arasında.