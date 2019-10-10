Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşleri birbirlerine girdi (Instagram polemiği)

Çıkan haberin Meksika'daki cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bir paylaşım olduğunu belirten Rooney "Paylaşımlarımı sızdıran kişinin kimliğini kendime saklamak ve hiçbir yorum yapmamak çok zordu. Tüm resimlerin ve öykülerin ekran görüntülerini aldım. Çünkü, o öyküleri sadece 1 kişi gördü. O kişi, Rebekah Vardy'di" dedi.