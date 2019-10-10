Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşleri birbirlerine girdi (Instagram polemiği)
İngiltere Milli Takımı'nın golcülerinin eşleri Instagram üzerinden birbirlerine girdi. Wayne Rooney'in eşi, Jamie Vardy'nin eşini Instagram öykülarini The Sun gazetesine sızdırmakta suçladı.
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Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney, Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy'i gizli instagram öykülerini The Sun gazetesine göndermekle suçladı.
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2Coleen Rooney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Birkaç yıl önce, bir kişi, kişisel instagram hesabımdan yaptığım paylaşımları düzenli olarak The Sun gazetesine gönderdi. Benim hakkıımda oldukça fazla bilgiye sahipti. Ailemden ya da arkadaşlarımdan biriydi. Bunu yaparken benden izin almıyordu" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bunun kim olabileceğini düşündüm ve şüphelerim oluştu. Sonunda herkesi engelleyerek sadece 1 kişinin Instagram öykülerimi görmesine izin verdim. Geçtiğimiz 5 ay boyunca bazı yalan öyküleri paylaşıp, Sun'da çıkmasını bekledim. Sonunda ne oldu biliyor musunuz, çıktı!"
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Çıkan haberin Meksika'daki cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bir paylaşım olduğunu belirten Rooney "Paylaşımlarımı sızdıran kişinin kimliğini kendime saklamak ve hiçbir yorum yapmamak çok zordu. Tüm resimlerin ve öykülerin ekran görüntülerini aldım. Çünkü, o öyküleri sadece 1 kişi gördü. O kişi, Rebekah Vardy'di" dedi.
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5REBEKAH: "KEŞKE BENİ ARASAYDIN"
Hedefteki kişi Rebekah Vardy, Coleen Rooney'nin bu paylaşımı üzerine twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Rebekah Vardy, kırık kalp emojisiyle birlikte şu ifadeleri kullandı:
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"Keşke beni arasaydın ve bu düşüncelerini bana anlatsaydın. Seninle ilgili hiçbir gazeteciyle konuşmadım. Böyle bir düşüncen varsa, bana söyleyebilirdin"
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Bu durumdan haberdan olması durumunda sosyal medya hesabının şifresini değiştirebileceğini söyleyen Vardy "Yıllardır Instagram hesabıma birçok kişinin erişim hakkı var" dedi.
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Son dönemde tanımadığı kişilerin bile takip listesinde olduğunu farkettiğini söyleyen Rebekah Vardy, Coleen Rooney'e "Paraya ihtiyacım yok. Senin öykülerini satarak elime ne geçecek" sorusunu yöneltti.
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Coleen'i çok beğendiğini ve özellikle hamileliğinin son aylarında bu yola girdiği için üzüldüğünü belirten Rebekah Vardy'i "İddiaları yalanlamayı bile mide bulandırıcı görüyorum. Keşke, tüm bunlar yaşanmadan önce beni bir kez arasaydın" dedi.