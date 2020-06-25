Wesley Sneijder: Her şey kontrolümden çıkmıştı

Wesley Sneijder, hayatını anlattığı biyografisinde çıkanlardan bir kısmını yayınladı. "Yolanthe ile kötüye gitmemizin nedeni bendim" diyen ünlü yıldız Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler, arkadaşlarla... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı" itirafında bulundu.

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25.06.2020 - 15:36

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder biyografisinde bir kısmı yayınladı. İşte Sneijder'den hayat hikayesinin öne çıkan bölümler:



"Madrid'de gece hayatına kendimi fazla kaptırdım. Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu haplar yoktu ama alkol vardı."







"Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum. Real Madrid fubolcusuysan ilgi görürsün. Fakat, sahada da yeterince iyiydim. Sürekli olarak, 'Sneijder daha iyisini yapabilirsin' diyorlardı."







"Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim. Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum. Oynamaya devam ediyordum ama artık o kadar iyi değildim ve daha az motiveydim. Davranışlarım, Real Madrid gibi bir kulübün oyuncusuna yakışmıyordu."







"Sahada futbol zekamı kullanarak oynamaya başlamıştım. Fiziksel olarak etkileri artmaya başladıktan sonra sadece tekniğimle oynadım. Kimsenin bunu fark etmeyeceğini düşünmüştüm."







"Yaptığın her şey bir gün karşına çıkar. Sokaklarda gezmek, binlerce euro para harcamak veya tüm bunlarla başa çıkma şeklin. Yeterince direndim diyemiyorum. Özellikle, genelde etrafımda Guti gibi biri varken."







"Bir gün, evimin karşısında bulunan bir kahve dükkanında oturuyordum. Birden etrafa gazeteciler doluştu. Etrafa, 'Nerede o?' şeklinde soruyorlardı. Neden bahsettiklerini anlamıyordum bile. Kimi arıyorlar acaba diye düşündüm. Fotoğrafçı Leo Vogelzang'ı gördüm. Konu Yolanthe Cabau'ymuş. Ondan hoşlandığımı söyledim."







"Yolanthe'nin birkaç hafta önce sevgilisinden ayrıldığını öğrendim ve Leo'ya, 'Bana Yolanthe'nin telefon numarasını bulsana' dedim. İşte her şey böyle başladı."







"Yolanthe, düzgün bir ilişki istiyordu. Huzuru arıyordu. Konuşmanın anlamsız bir şekilde devam ettiğini düşünüyordum. Beni merak edip etmediğini öğrenmeyi deniyordum. İlk başlarda benden etkilenmiyor gibiydi. Sonrasında günde 2 saat konuşmaya başladık ve Yolanthe ile geçirdiğim zamanlar beni aşka sürüklemeye başladı."







"Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim. Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler, arkadaşlarla... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı."







"Ardı arkası gelmez yalanlardan sonra Yolanthe'ye karşı dürüst oldum. Her şeyi itiraf ettim. Hiçbir şeyi atlamadım. Yolanthe'nin hiçbir hatası yok. Hata nerede? Şöhret, ego, para, güç ve şehvet... Ve evet, acı hepsinin ardından çok güçlü bir şekilde beni buldu."