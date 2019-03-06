Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau boşanıyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile ayrılma kararı aldı. Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğruladı.
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Türkiye kariyerinde Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau ile boşanıyor.
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NU.nl sitesinde yer alan habere göre, Wesley Sneijder ve Yolanthe Sneijder-Cabau ayrılmaya karar verdi.
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Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğruladı.
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Menajerleri, 8 yıldır evli olan çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi.
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Sneijder çiftinin, bir süre medyadan uzak durmak istedikleri ve özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.
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Çift Temmuz 2010 yılında İtalya'nın Castelnuovo Berardange kentinde evlenmişti.
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34 yaşındaki futbolcu, kariyerine Katar'da devam ederken, Cabau'nun ise televizyon çekimleri için Tayland'da olduğu açıklandı.
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Uzun süre fotomodellik, dizi oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu yapan Yolanthe Cabau, bir erkek dergisi tarafından 3 kez, "Hollanda'nın en seksi kadını" seçildi.