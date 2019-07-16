Wesley Sneijder: İnsanlar gerçekleri bilsin istiyorum

1 Bir süredir Yolanthe Cabau ile boşanma haberleriyle gündemde olan Wesley Sneijder ortaya atılan çeşitli iddialar hakkında açıklama metni yayınladı.







2 Sneijder, son olarak tazminat olarak eşine 15 milyon euro ödeyeceği iddiaları Hollanda basınında yer alan ve Türk medyasının da kullandığı haberlere vurgu da yaptı.







3 35 yaşındaki futbolcu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ben ve Yolanthe hakkında söylenen yalanlara daha fazla hoşgörü gösteremeyeceğim. Bazı şeylere açıklık getirmek gerekiyor.







4 "Öncelikle, evet bir süredir bir arada değiliz. Şu an boşanmadık da. Evliliğimde birçok hata yaptım. Ancak, bu kimsenin işi değil. Yolanthe benim için hala iyi biridir ve ona çok saygı duyuyorum. Birlikte olmasak bile bana ve oğluma çok iyi bakıyor."







5 "İkinci olarak, Yolanthe'nin maddi olarak bana ihtiyacı yok. Türk basını, Yolanthe'nin benden 19 milyon euro istediğini ve benim ona 15 verdiğimi yazdı! Beyler, giderek çılgınlaşıyorsunuz."







6 "İnsanlar gerçekleri bilsin istiyorum. Beyni olmayan insanlar, okuduğu her şeye her zaman inanır. Birbirimizin paralarına ihtiyacımız yok. Tüm yazılanlar yalan."







7 "Herhangi bir şeye cevap verme ihtiyacımız yok. Tüm bu yazılanlara rağmen çocuğumun annesi sakin kalmasına saygılıyım. "