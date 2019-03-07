Bu gelişme üzerine Sneijder Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, iddiaların ardından sosyal medya hesabından 33 yaşındaki eşi Yolanthe Cabau ve iki oğlunun fotoğrafını paylaşarak, “Berbat ettim. Hem de birkaç kez. Ailem dinlenmeyi hak ediyor. Mahremiyetimize saygı göstermenizi istiyorum. Henüz ayrılmadık” açıklamasını yaptı.