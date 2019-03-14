Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'ya şiddet uyguladığı iddia edildi
Hollanda basını ihanet iddialarından sonra Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau'nun ayrılık kararının arkasında şiddet olduğunu iddia etti.
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Türkiye kariyerinde Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau'nun boşanma kararıyla ilgili iddiaları bir yenisi daha eklendi. Boşanmanın nedeninin ihanet olduğunu yazan Hollanda basını, şimdi de ayrılığın beş nedenini sıraladı.
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İddialara göre ayrılığın temel sebeplerinin başında şiddet vardı. Sneijder'in ihaneti ise bir kez daha vurgulandı.
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Bunların dışında ikilinin çocuk büyütme konusunda da sıkıntılar yaşadığı yazıldı.
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Sneijder'in oğlu Xess Xava'yı sürekli futbol topuyla yetiştirdiği, Yolanthe'nin ise çocuğunu daha 'el bebek gül bebek' büyütmek istediği vurgulandı.
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Ayrıca çiftin sürekli gündemde oldukları için yıprandıkları ve Sneijder'in transferleri yüzünden sürekli ülke değiştirip yeni düzen kurmalarının da ayrılığı tetiklediği yazıldı.
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Hatta Yolanthe Cabau'nun Katar'ın iklimini beğenmediği aktarıldı.
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Katar ekibi Al-Gharafa SC'de forma giyen yıldız futbolcunun, Yolanthe Cabau'ya boşanırken 19 milyon euro yani 116 milyon lira ödeyeceği söyleniyor.