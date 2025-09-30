The White Lotus yıldızı, yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini açıkladı
The White Lotus dizisindeki performansıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan İngiliz oyuncu Aimee Lou Wood, kariyerinin ilk yıllarında yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini açıkladı.
Geçmişte bulimia, sosyal anksiyete ve beden algısı bozukluğu yaşadığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, göz önünde olmanın zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini söyledi.
Radio Times’a konuşan Wood, "Hâlâ zaman zaman aşırı bunaldığım ve stresli hissettiğim anlar oluyor. O anlarda eski düşüncelerim geri geliyor, mesela yemeyerek yeniden kontrolü ele alabileceğimi sanıyorum. Ama sonra kendime ‘Hayır, yemek zorundasın’ diyorum'' şeklinde konuştu.