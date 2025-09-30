The White Lotus yıldızı, yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini açıkladı

The White Lotus dizisindeki performansıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan İngiliz oyuncu Aimee Lou Wood, kariyerinin ilk yıllarında yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini açıkladı.

Geçmişte bulimia, sosyal anksiyete ve beden algısı bozukluğu yaşadığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, göz önünde olmanın zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini söyledi.

Radio Times’a konuşan Wood, "Hâlâ zaman zaman aşırı bunaldığım ve stresli hissettiğim anlar oluyor. O anlarda eski düşüncelerim geri geliyor, mesela yemeyerek yeniden kontrolü ele alabileceğimi sanıyorum. Ama sonra kendime ‘Hayır, yemek zorundasın’ diyorum'' şeklinde konuştu.


The White Lotus'un son sezonunda Chelsea karakterine hayat veren Wood, hayranlarının desteğinin zor zamanlarında ona moral verdiğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) tanısı alan Wood, şu anda otizm spektrumunda olup olmadığını anlamak için testlerden geçiyor. 

İngiltere'de 1 milyondan fazla kişi; bulimia, anoreksiya ve yeme bozukluğu gibi rahatsızlıklardan muzdarip. Özellikle bulimia, kusma ve aşırı egzersiz gibi davranışlarla kendini gösteriyor ve tedavi edilmediğinde kalp sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor.

Bu tür rahatsızlıkların genetik yatkınlık, kişilik özellikleri ve dış etkenlerin birleşimiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Wood daha önce yaptığı açıklamada beden algısı sorunlarının, okul yıllarında aldığı acımasız yorumlarla ilişkili olabileceğini açıklamıştı.

Lise döneminde aksanı ve ön dişlerinin büyük olması nedeniyle zorbalığa uğradığını söyleyen Wood, bu durumun kendisinde özgüven kaybı yarattığını ifade etti.

