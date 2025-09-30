The White Lotus yıldızı, yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini açıkladı

Bu tür rahatsızlıkların genetik yatkınlık, kişilik özellikleri ve dış etkenlerin birleşimiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Wood daha önce yaptığı açıklamada beden algısı sorunlarının, okul yıllarında aldığı acımasız yorumlarla ilişkili olabileceğini açıklamıştı.

Lise döneminde aksanı ve ön dişlerinin büyük olması nedeniyle zorbalığa uğradığını söyleyen Wood, bu durumun kendisinde özgüven kaybı yarattığını ifade etti.