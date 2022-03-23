Wikileaks’in kurucusu Julian Assange bugün hapishanede evleniyor

Avustralyalı bilgisayar programcısı ve WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, iki çocuğunun annesi olan nişanlısı Stella Moris ile bugün evleniyor. İngiltere’nin başkenti Londra’daki yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’nde bulunan Assange, görüş esnasında Moris ile evlenirken dışarıda da destekçileri toplanacak.

50 yaşındaki WikiLeaks kurucusunun tutuklanmasının üçünü yılına girerken kıyılacak nikaha, dört davetlinin katılması; bunlardan ikisinin resmi şahitler, diğer ikisinin de gardiyanlar olması bekleniyor.