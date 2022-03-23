Wikileaks’in kurucusu Julian Assange bugün hapishanede evleniyor

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 11:24 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 11:30
Avustralyalı bilgisayar programcısı ve WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, iki çocuğunun annesi olan nişanlısı Stella Moris ile bugün evleniyor. İngiltere’nin başkenti Londra’daki yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’nde bulunan Assange, görüş esnasında Moris ile evlenirken dışarıda da destekçileri toplanacak.
50 yaşındaki WikiLeaks kurucusunun tutuklanmasının üçünü yılına girerken kıyılacak nikaha, dört davetlinin katılması; bunlardan ikisinin resmi şahitler, diğer ikisinin de gardiyanlar olması bekleniyor.
Assange’ın evleneceği Stella Moris, aynı zamanda avukatlarından biri. Çiftin, Assange’ın hapishaneden önce Londra'nın Ekvador büyükelçiliğinde yaşadığı dönemde dünyaya gelen iki çocuğu var. Çift, 2021 sonlarında evlenme talebi için hapishane müdürlüğüne başvurdu.
Güney Afrika doğumlu olan Moris, önceki yıl Mail on Sunday’e verdiği röportajda 2015’ten beri Assange’la birlikte olduğunu ve iki oğlunu tek başına büyüttüğünü söylemişti. Çift 2017’de nişanlanmıştı.
Ekvador büyükelçiliğindeyken hemen her gün onu ziyaret ettiğini, bazen oğullarını da götürdüğünü söyleyen Moris, Asssange’ın iki oğlunun doğumunu videokonferans bağlantısıyla izlediğini anlatmıştı.
İngiltere'deki yasalara göre mahkumlar cezaevi yönetimi izin verdiği takdirde evlenebiliyor, ancak tüm masrafları kendilerinin karşılaması gerekiyor.
Julian Assange, 2010’da, ABD’nin askeri sırlarını da içeren çok sayıda gizli belgeyi yayımladı. Assange, ulusal savunma bilgilerini elde etmek ve ifşa etmek için casusluk yaptığı iddiasıyla arandığı ABD’ye iadeyle mücadele ederken Londra’da yüksek güvenlikli hapishanede tutuluyor. Bu iade savaşı, WikiLeaks'in Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili yüz binlerce sızdırılmış belgeyi yayınlamasının ardından geldi.
Assange, WikiLeaks'i 2006 yılında kurdu. WikiLeaks, Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da esirlere yapılan muameleye dair kurallar, Kenya'daki yargısız infazlar, Afganistan ve Irak Savaşı'ndaki sivil ölümlerine dair belgeler yayınladı. ABD, Assange'ı binlerce gizli askeri belgeyi sızdırarak yasaları ihlal etmek ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.
ABD’nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012’de Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğine sığındı. Büyükelçilikten 11 Nisan 2019’da çıkarılarak gözaltına alındı ve ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten’ tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu suçtan mahkum edildiği 50 haftalık cezasını dolduran Assange’ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verildi.
Ekvador Dışişleri Bakanlığı, Assange'ın 2017'de verilen vatandaşlık hakkının kaldırıldığını bildirdi. 4 Ocak 2021'de yerel mahkeme yargıcı Vanessa Baraitser, Assange'ın ruh salığının bozulma riski yüzünden ABD'ye iade edilmemesi kararı verdi.
Suç işlediği iddiasını reddeden Assange, davası için dünyanın dört bir yanındaki insan hakları örgütleri ve gazeteci gruplarından destek aldı.