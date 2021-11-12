WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın cezaevinde evlenmesi için izin çıktı

Haberler 12.11.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 15:35
2019'DAN BERİ CEZAEVİNDE
Avustralyalı bilgisayar programcısı ve WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, 2010’da, ABD’nin askeri sırlarını da içeren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.
ABD’nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012’de Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğine sığınmıştı. Büyükelçilikten 11 Nisan 2019’da çıkarılarak gözaltına alınmış ve ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten’ tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bu suçtan mahkum edildiği 50 haftalık cezasını dolduran Assange’ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.
Julian Assange'ın 2019'dan bu yana tutuklu bulunduğu Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde nişanlısı Stella Moris ile evlenmesine izin verildi.
BÜYÜKELÇİLİKTE YAŞARKEN İKİ ÇOCUĞU OLDU
Çift, Assange'ın Londra'nın Ekvador büyükelçiliğinde yaşadığı dönemde dünyaya geldiğini söylediği iki çocuğa sahip. Cezaevi, Assange'ın evlilik talebinin "hapishane müdürü tarafından olağan şekilde değerlendirildiğini" söyledi.
AVUKATINA AŞIK OLDU
Stella Moris, Assange'ın avukatlarından biri. Evlilik izni kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Moris, “Umarım evliliğimize daha fazla karışan olmaz” dedi. Moris ayrıca, "sağduyunun galip gelmesinden dolayı rahatladığını" da sözlerine ekledi.
BEŞ YIL ÖNCE NİŞANLANDILAR
Güney Afrika doğumlu olan Moris, geçen yıl Mail on Sunday’e verdiği röportajda 2015’ten beri Assange’la birlikte olduğunu ve iki oğlunu tek başına büyüttüğünü söylemişti. Çift 2017’de nişanlanmıştı.
ÇOCUKLARININ DOĞUMUNU UZAKTAN İZLEDİ
Ekvador büyükelçiliğindeyken hemen her gün onu ziyaret ettiğini, bazen oğullarını da götürdüğünü söyleyen Moris, Asssange’ın iki oğlunun doğumunu videokonferans bağlantısıyla izlediğini anlatmıştı.
İngiltere'deki yasalara göre mahkumlar cezaevi yönetimi izin verdiği takdirde evlenebiliyor, ancak tüm masrafları kendilerinin karşılaması gerekiyor.
ASKERİ BELGELERİ SIZDIRDI
Assange, Wikileaks'i 2006 yılında kurdu. WikiLeaks, Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da esirlere yapılan muameleye dair kurallar, Kenya'daki yargısız infazlar, Afganistan ve Irak Savaşı'ndaki sivil ölümlerine dair belgeler yayınladı.
ABD, Assange'ı binlerce gizli askeri belgeyi sızdırarak yasaları ihlal etmek ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.
Assange'ın yayınladıkları arasında, ABD askerlerinin Irak'ta bir helikopterden sivilleri öldürdüğünü gösteren videolar da var.
ABD'YE İADE EDİLMEDİ
Julian Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaklaşık yedi yıl boyunca yaşadıktan sonra 2019'da İngiliz polisi tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.
Ekvador Dışişleri Bakanlığı, Assange'ın 2017'de verilen vatandaşlık hakkının kaldırıldığını bildirdi.
4 Ocak 2021'de yerel mahkeme yargıcı Vanessa Baraitser, Assange'ın ruh salığının bozulma riski yüzünden ABD'ye iade edilmemesi kararı verdi.