WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın cezaevinde evlenmesi için izin çıktı

2019'DAN BERİ CEZAEVİNDE

Avustralyalı bilgisayar programcısı ve WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, 2010’da, ABD’nin askeri sırlarını da içeren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD’nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012’de Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğine sığınmıştı. Büyükelçilikten 11 Nisan 2019’da çıkarılarak gözaltına alınmış ve ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten’ tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bu suçtan mahkum edildiği 50 haftalık cezasını dolduran Assange’ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Julian Assange'ın 2019'dan bu yana tutuklu bulunduğu Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde nişanlısı Stella Moris ile evlenmesine izin verildi.